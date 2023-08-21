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Коммерсантъ FM
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Рома Зверь выступил перед бойцами в ДНР

Солист группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) посетил Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики. Видео с выступлением группы перед военнослужащими опубликовано в Telegram-канале военкора Семена Пегова «War Gonzo».

Роман Билык на праздновании 8-летия «Гоголь-центра» в 2021 году

Роман Билык на праздновании 8-летия «Гоголь-центра» в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Роман Билык на праздновании 8-летия «Гоголь-центра» в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На видеоролике Рома Зверь, одетый в военную экипировку, разговаривает с солдатами и наблюдает за запуском снаряда. Вместе с гитаристом группы Германом Осиповым они исполнили песни под акустическую гитару и балалайку. Также в видео есть кадры работы артиллерии.

В июне концерт группы на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума отменили из-за антивоенной позиции Ромы Зверя и отсутствия концертов в Крыму. Солист группы родился в Таганроге, он также жил в Мариуполе и Киеве. После начала спецоперации группа выступила против боевых действий на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ). Сейчас эта запись удалена.

Полина Мотызлевская

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