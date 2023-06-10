Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменен из-за антивоенной позиции солиста Романа Билыка

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади 16 июня состоится традиционный бесплатный концерт. На нем выступят группа «Чиж и Co» и Алексей Поддубный («Джанго»), сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на организаторов. 30 мая один из организаторов ПМЭФ, фонд «Росконгресс», анонсировал выступление на концерте группы «Звери». Теперь, по данным «Фонтанки», выступление группы «Звери» отменено из-за антивоенных высказываний солиста Романа Билыка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Билык

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Роман Билык

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Раскроем карты: хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа "Звери"»,— сообщал фонд в своем Telegram-канале.

При этом в городском комитете по культуре сообщили, что Смольный не заключал договор о выступлении группы «Звери», поэтому говорить о замене артистов на главном концерте ПМЭФ некорректно.

В адрес солиста группы «Звери» высказался декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, а против выступления группы выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, напоминает «Фонтанка».

Господин Кот в своем блоге заявил, что «с началом спецоперации лидер группы "Звери" Рома Зверь публично осудил ее в соцсетях».

Господин Чебыкин попросил запретить выступление группы, поскольку оно — «оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения». Об этом 6 июня сообщил Telegram-канал «Абзац».

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня. Тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». В программе запланировано 140 мероприятий.

Мария Федотова