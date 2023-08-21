Юань стал опорой всех режимов

На Московской бирже юань начинает доминировать во всех основных режимах торгов валютными парами. За последние три дня суммарный объем торгов китайской валютой с исполнением сделок «сегодня» составил 110 млрд руб. против около 100 млрд руб. с долларом США. Аналитики связывают происходящее с высоким интересом к валюте со стороны населения, которое на фоне сильного падения курса рубля все активнее выбирает для защиты валюты дружественных стран, в первую очередь юань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Активность торгов в юане с поставкой «сегодня» на Московской бирже 21 августа почти весь день была выше, чем в долларе, и только под закрытие сессии уступила пальму первенства. По итогам дня объем торгов с китайской валютой составил 32 млрд руб. против 33,5 млрд руб. в долларе США. В предыдущие два дня юаню удавалось удержать доминирование с результатом 40,5 млрд руб. и 37 млрд руб., что на 21% и 17% выше показателя в долларе США. В июле объем торгов американской валютой в среднем на треть превышал показатель в юане, а в начале года — в четыре-десять раз.

Ситуация интересна тем, что в режиме торгов с исполнением заявок «завтра» юань уже с начала весны стабильно ликвиднее доллара. В понедельник объем торгов китайской валютой в этом режиме составил более 166 млрд руб., тогда как с американской валютой — только 122 млрд руб.

В июле суммарный объем торгов юанем с поставкой «завтра» составил более 2,4 трлн руб. против 1,7 трлн руб. в долларе.

Общее усиление роли юаня на российском рынке связано с дедолларизацией экономики и финансовой системы. Но в разных частях замена «токсичных валют» валютами дружественных стран идет неравномерно. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, основные игроки в режиме торгов с расчетами «завтра» — это банки и крупные компании, для которых режим удобнее в плане управления ликвидностью и регулирования открытой валютной позиции. Из-за возросших санкционных рисков они активно уходили в своей работе от доллара и евро. В частности, в экспорте доля токсичных валют упала с 85% до начала СВО до менее чем 30% по итогам июля, свидетельствуют данные ЦБ.

В режиме торгов с расчетами «сегодня» обычно продают или покупают валюту, необходимую в моменте. Основными участниками этой секции, как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, выступают торговые компании, туристические агентства и банки в рамках клиентских обменных операций и другие корпоративные игроки. Такие компании в большей степени удовлетворяют реальный спрос на валюту, а не спекулятивный. Поэтому торги в этом режиме традиционно являются барометром спроса на валюту со стороны населения, говорит он.

Граждане менее активно сокращали долю доллара в своих сбережениях. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия доля токсичных валют в структуре валютных депозитов и счетов составляла 86%, сократившись с начала года лишь на 3 процентных пункта. Доля юаня выросла с 11% до 14%.

Произошедшее в последнее время ослабление рубля спровоцировало повышенный интерес россиян к валютам в рамках конвертации сбережений и защиты их от девальвации. При этом юань все активнее рассматривается ими как альтернатива резервным валютам.

«Владение долларами и евро в условиях санкций выглядит рискованно, поскольку данные валюты сопряжены с рядом ограничений и повышенных комиссий. Юань с этой точки зрения выглядит менее рискованным, что находит отражение в росте его популярности внутри РФ»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Аналитики ожидают продолжения процесса увеличения роли юаня на российском валютном рынке и в экономике и в меньшей степени других валют дружественных стран. «Какого-то быстрого ускорения развития в других дружественных валютах, помимо юаня, в ближайшие кварталы мы не ожидаем»,— уточняет Михаил Васильев, поясняя, что пока «только юань может претендовать на звание ликвидной и надежной валюты торговли и расчетов вместо доллара и евро».

Виталий Гайдаев