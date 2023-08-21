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Коммерсантъ FM
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Юань стал опорой всех режимов

Китайская валюта теснит доллар на торгах Мосбиржи

На Московской бирже юань начинает доминировать во всех основных режимах торгов валютными парами. За последние три дня суммарный объем торгов китайской валютой с исполнением сделок «сегодня» составил 110 млрд руб. против около 100 млрд руб. с долларом США. Аналитики связывают происходящее с высоким интересом к валюте со стороны населения, которое на фоне сильного падения курса рубля все активнее выбирает для защиты валюты дружественных стран, в первую очередь юань.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Активность торгов в юане с поставкой «сегодня» на Московской бирже 21 августа почти весь день была выше, чем в долларе, и только под закрытие сессии уступила пальму первенства. По итогам дня объем торгов с китайской валютой составил 32 млрд руб. против 33,5 млрд руб. в долларе США. В предыдущие два дня юаню удавалось удержать доминирование с результатом 40,5 млрд руб. и 37 млрд руб., что на 21% и 17% выше показателя в долларе США. В июле объем торгов американской валютой в среднем на треть превышал показатель в юане, а в начале года — в четыре-десять раз.

Ситуация интересна тем, что в режиме торгов с исполнением заявок «завтра» юань уже с начала весны стабильно ликвиднее доллара. В понедельник объем торгов китайской валютой в этом режиме составил более 166 млрд руб., тогда как с американской валютой — только 122 млрд руб.

В июле суммарный объем торгов юанем с поставкой «завтра» составил более 2,4 трлн руб. против 1,7 трлн руб. в долларе.

Общее усиление роли юаня на российском рынке связано с дедолларизацией экономики и финансовой системы. Но в разных частях замена «токсичных валют» валютами дружественных стран идет неравномерно. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, основные игроки в режиме торгов с расчетами «завтра» — это банки и крупные компании, для которых режим удобнее в плане управления ликвидностью и регулирования открытой валютной позиции. Из-за возросших санкционных рисков они активно уходили в своей работе от доллара и евро. В частности, в экспорте доля токсичных валют упала с 85% до начала СВО до менее чем 30% по итогам июля, свидетельствуют данные ЦБ.

В режиме торгов с расчетами «сегодня» обычно продают или покупают валюту, необходимую в моменте. Основными участниками этой секции, как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, выступают торговые компании, туристические агентства и банки в рамках клиентских обменных операций и другие корпоративные игроки. Такие компании в большей степени удовлетворяют реальный спрос на валюту, а не спекулятивный. Поэтому торги в этом режиме традиционно являются барометром спроса на валюту со стороны населения, говорит он.

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Граждане менее активно сокращали долю доллара в своих сбережениях. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия доля токсичных валют в структуре валютных депозитов и счетов составляла 86%, сократившись с начала года лишь на 3 процентных пункта. Доля юаня выросла с 11% до 14%.

Произошедшее в последнее время ослабление рубля спровоцировало повышенный интерес россиян к валютам в рамках конвертации сбережений и защиты их от девальвации. При этом юань все активнее рассматривается ими как альтернатива резервным валютам.

«Владение долларами и евро в условиях санкций выглядит рискованно, поскольку данные валюты сопряжены с рядом ограничений и повышенных комиссий. Юань с этой точки зрения выглядит менее рискованным, что находит отражение в росте его популярности внутри РФ»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Аналитики ожидают продолжения процесса увеличения роли юаня на российском валютном рынке и в экономике и в меньшей степени других валют дружественных стран. «Какого-то быстрого ускорения развития в других дружественных валютах, помимо юаня, в ближайшие кварталы мы не ожидаем»,— уточняет Михаил Васильев, поясняя, что пока «только юань может претендовать на звание ликвидной и надежной валюты торговли и расчетов вместо доллара и евро».

Виталий Гайдаев

  • Газета «Коммерсантъ» №153 от 22.08.2023, стр. 8

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