Не пропадай

Центр защиты прав человека «Мемориал» направил в Комитет по насильственным исчезновениям ООН доклад, в котором заявил о практике насильственных исчезновений на территории РФ. Правозащитники признают, что анализировать сообщения, в том числе о ситуации в новых российских регионах, трудно, поскольку проверенной и задокументированной информации на сегодняшний день нет. Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил “Ъ”, что «отдельные случаи незаконных задержаний бывали», но «говорить о тенденции нельзя». Сенатор Андрей Климов считает, что правозащитники в докладе излагают «фантастические версии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правозащитники поддерживают требование властей относиться с уважением к гражданам, в том числе и живущим в зонах конфликтов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Правозащитники поддерживают требование властей относиться с уважением к гражданам, в том числе и живущим в зонах конфликтов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комитет по насильственным исчезновениям ООН следит за соблюдением Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Согласно тексту конвенции, под насильственным исчезновением подразумевается «арест, задержание, похищение или лишение свободы в любой другой форме представителями государства или же лицами или группами лиц, действующими с разрешения, при поддержке или с согласия государства». Эта конвенция вступила в силу в декабре 2010 года; к настоящему моменту ее подписали 98 стран, а ратифицировали — 72, включая Украину. Российская Федерация к конвенции не присоединилась.

Прошлой осенью комитет запросил у государств-членов, правозащитных организаций, а также пострадавших лиц предоставить информацию о ситуации с «краткосрочными насильственными исчезновениями». Это было нужно для «подготовки совместного заявления о понятии краткосрочного насильственного исчезновения». И хотя Россия не является государством—участником конвенции, в августе этого года центр защиты прав человека «Мемориал» (создан сотрудниками внесенного в реестр иностранных агентов и ликвидированного правозащитного центра «Мемориал») решил передать ООН информацию по ситуации с насильственными исчезновениями людей в РФ.

В докладе «Мемориал» напомнил про массовые задержания мирных жителей в ходе конфликтов в Чечне. По мнению авторов, к настоящему времени такая практика фактически легализовалась: «Правоохранительные органы похищают жертв на короткие промежутки времени — зачастую менее суток — и фабрикуют административные обвинения. Пока человек отбывает административный арест, в отношении него возбуждают уголовное дело. Жертв, как правило, подвергают жестокому обращению или угрозам до официального ареста. К 2023 году такая практика получила широкое распространение по всей России».

Юрист ЦПЗЧ «Мемориал» Виолетта Фицнер рассказала “Ъ”, что «Мемориал» использовал информацию самих жертв или членов их семей: «Некоторые дела ведем мы, другие — "Правовая инициатива" (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.— “Ъ”), по некоторым были поданы жалобы в ЕСПЧ». Так, в докладе «Мемориал» приводит историю жителя Чечни Ислама Нуханова, который 31 октября 2019 года опубликовал на YouTube видео с «роскошным районом Грозного, где жили многие высокопоставленные чиновники». «На следующий день полицейские похитили его и поместили в подвал Грозненского РОВД. Его пытали и допрашивали, почему он опубликовал это видео»,— говорится в докладе. В итоге господина Нуханова обвинили в нападении на сотрудника полиции и хранении оружия и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Что касается практики насильственных исчезновений в других регионах, ситуация там как минимум не меняется к лучшему, считает экс-член президентского Совета по правам человека и экс-председатель включенной в реестр иноагентов и ликвидированной правозащитной организации «Команда против пыток» Игорь Каляпин: «Ситуации, когда граждане задерживаются по сфабрикованным административным материалам, получают наказание в виде нескольких суток административного ареста, а в течение этих суток подвергаются незаконным методам допроса с целью фабрикации против них уголовных дел, случаются в регионах Центральной России, Приволжья, Краснодарского края, регионов ЮФО, и эта практика становится все более распространенной».

В докладе «Мемориал» заявил и о незаконных задержаниях на новых территориях: «11 марта 2022 года Андрей Бриневский пропал в городе Мариуполь. В течение семи месяцев различные госорганы и должностные лица не могли предоставить никакой информации о его местонахождении, утверждая, что не арестовывали и не задерживали этого человека. Лишь 6 октября 2022 года Минобороны признало, что он "задержан за противодействие проведению спецоперации"». «Близкие этих людей не получают никакой информации о том, где находятся похищенные и что с ними происходит. Часто после пыток фабрикуются уголовные дела против похищенных, и только тогда они попадают в правовое поле, получая процессуальный статус — например, подозреваемого»,— пояснила Виолетта Фицнер.

По словам господина Каляпина, достоверно задокументированных данных о ситуации с исчезновениями в новых регионах «нет совсем» — есть только множество непроверенных сообщений о незаконных задержаниях и содержании в ненадлежащих местах и условиях. «Наш основной посыл, что все насильственные исчезновения должны учитываться, подвергаться мониторингу и эффективно расследоваться. Не важно, содержался ли человек в подвале несколько месяцев или часов»,— подчеркнули в «Мемориале».

«Надо иметь приговоры суда по конкретным случаям (указанным в докладе.— “Ъ”), чтобы судить, что произошло на самом деле,— прокомментировал документ первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).— Многие годы я трудился в Поволжье и не могу сказать, что там эти инциденты — явление частое. В докладе говорится о кошмарных ситуациях, но, например, в Ульяновской, Волгоградской или Саратовской областях, где я работал, я не помню такого. Отдельные случаи незаконных задержаний бывали, но крайне редко. Поэтому говорить о тенденции нельзя». В беседе с “Ъ” депутат напомнил, что надзор за законностью задержания граждан выполняет прокуратура. «Будь у прокурора достаточно полномочий, он бы мог реагировать, пресекать, возбуждать дела и проводить расследование,— говорит господин Синельщиков.— До 2007 года (тогда в результате реформы прокуроры лишились права возбуждать и прекращать уголовные дела.— “Ъ”) они имели такие возможности, а сейчас обрезаны крылья».

«Я в фантастические какие-то версии не верю. Есть более серьезные вопросы, и комментировать то, что кому-то в голову пришло, мне не хочется,— заявил “Ъ” сенатор, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.— Они говорят, что это все "очень серьезно". У меня не создается впечатления, что эта тема заслуживает серьезного какого-то рассмотрения. То, что они об этом пишут, не значит, что это есть на самом деле».

Эмилия Габдуллина