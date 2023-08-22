ЦБ тянет рейтинг на себя

Регулирование рейтинговой отрасли ужесточается. Банк России с конца декабря сможет применять новые меры воздействия: отзывать рейтинги и запрещать их присвоение в случае, если у профильных агентств найдут нарушения. Новые полномочия ЦБ должны помочь в случае нечестной конкуренции, когда игроки необоснованно завышают рейтинги в борьбе за клиентов. Но это также может и снизить независимость агентств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

C 20 декабря 2023 года полномочия ЦБ в отношении надзора за рейтинговой деятельностью расширятся: регулятор сможет на практике выдавать предписания кредитным рейтинговым агентствам (КРА) об отзыве или пересмотре кредитных рейтингов, а также о запрете их присвоения. Это следует из опубликованного на портале regulation.gov.ru проекта указания.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, требование об отзыве или пересмотре рейтинга будет применяться, если он был присвоен с нарушением требований законодательства к предотвращению конфликта интересов, работе аналитиков и рейтингового комитета, проверке КРА качества методологии, а запрет на присвоение рейтингов — в случае неисполнения, нарушения сроков исполнения предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также требования об отзыве или пересмотре рейтинга.

По словам соучредителя A.T.Legal Николая Титова, примером такого нарушения может быть наличие у аналитика пенсионных накоплений в НПФ, в отношении которого проводится присвоение рейтинга, если он может оказывать влияние на работу фонда.

Нововведение, по мнению Банка России, обеспечивает «большую соразмерность» мер воздействия «выявленным в деятельности КРА нарушениям», способствует повышению ответственности агентств за качество рейтингов. Данные о количестве нарушений КРА в ЦБ не раскрыли.

Собеседники “Ъ” на рынке оценивают новый инструментарий как внушительный, однако он может как оказать позитивное влияние, так и иметь негативные побочные эффекты. Гендиректор «Эксперт РА» Марина Чекурова отмечает, что ответственность агентств перед инвесторами кратно возросла на фоне «асимметрии информации» (клиенты раскрывают агентству значительную ее часть на условиях NDA, тогда как публичная информация сейчас ограничена).

По мнению гендиректора АКРА Михаила Сухова, укрепление надзорных полномочий — это путь повышения качества рейтингов: «Он может достигнуть цели, если ЦБ на регулярной основе станет проводить мониторинг обоснованности рейтинговых действий агентств, усилит ресурсное обеспечение этой функции, прежде всего для увеличения количества собственных оценок рейтингов КРА».

Независимость агентств на этом фоне «изменится», но при последовательном и равном подходе ЦБ ко всем агентствам такие изменения «оправданны с точки зрения пользователей», считает господин Сухов. По его оценке, укрепление надзорных полномочий не должно стать единственным инструментом повышения качества рейтингов, «следует развивать рыночную дисциплину». В НКР и НРА отказались от комментариев.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 26 мая 2017 года: «Мы должны добиться того, чтобы к рейтинговым оценкам было большое доверие инвесторов, которые у нас будут по сути замещать рейтинги международных агентств».

По мнению банковского эксперта Ольги Ульяновой, у которой пятнадцатилетний опыт работы в Moody's, новые полномочия ЦБ выглядят серьезно, но важно, как регулятор будет применять эти меры на практике: «Конкретные кейсы продемонстрируют, скажутся ли они положительно на качестве рейтинговых услуг или будут оказывать давление на их независимость». Вице-президент АБР Алексей Войлуков надеется, что использование нового инструмента будет «осторожным», и рынок после этого не будет «жестко зажат».

По оценке госпожи Ульяновой, на текущий момент российская рейтинговая индустрия «более или менее» отражает стандарты международной практики, заложенные тройкой крупнейших мировых рейтинговых агентств, но независимость национальных агентств все еще «крайне хрупкая». «На российском рынке должна сформироваться культура, если хотите, ДНК независимости»,— говорит она.

Это проявляется во многих вещах, добавляет эксперт: «китайские стены» между деятельностью аналитического департамента и департамента, отвечающего за развитие бизнеса, отсутствие давления старших по должности аналитиков на младших, независимость суждений каждого участника рейтингового комитета, возможность апеллировать к международной практике, наличие эффективной конкуренции. В части последнего элемента, полагает госпожа Ульянова, «справедливый баланс пока не достигнут, и остаются риски манипулирования уровнем рейтингов в целях конкурентной борьбы».

Ольга Шерункова