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Коммерсантъ FM
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Агентства встали в очередь за клиентами

Рейтинговый рынок не выиграл от ухода иностранцев

Российские рейтинговые агентства, лишившись в 2022 году всех иностранных конкурентов, не смогли занять их место. Общее число клиентов выросло лишь на 5%, а выручка еще меньше – на 3,9%. Хуже всего ситуация НКР: несмотря на расширение применения его рейтингов, выручка агентства упала на 11,4%. В 2023 году агентства надеются увеличить число клиентов в основном за счет выхода новичков на долговой рынок, но эксперты полагают, что конкуренция между игроками только усилится.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” изучил отчеты четырех российских рейтинговых агентств за 2022 год. Судя по документам, их общая выручка выросла на 3,9%, до почти 1,3 млрд руб. В частности, «Эксперт РА» показал рост на 5,6%, до 648,1 млн руб., АКРА — на 3%, до 541,1 млн руб., НРА — на 20,7%, до 40,4 млн руб. Падение наблюдалось только у НКР – на 11,4%, до 67,7 млн руб. Причем это произошло на фоне расширения применения его рейтингов в 2022 году. С середины 2022 года ЦБ стал учитывать рейтинги НКР и НРА для регулирования деятельности центрального контрагента и центрального депозитария, операторов финансовых платформ. В НКР уточнили, что основной рост клиентской базы пришелся на конец года, «поскольку выручка признается равномерно в течение года, этот прирост будет отражен в показателях 2023 года».

В целом число клиентов российских агентств, несмотря на уход с рынка после начала военных действий на Украине всех иностранных конкурентов, выросло, по данным ЦБ, всего на 5%, до 757 организаций. Больше всего получило АКРА, показав увеличение на 8%, у «Эксперт РА» «рост незначительный». ЦБ отмечал, что в связи с закрытием информации на финансовом рынке и отзывом рейтингов российских компаний агентствами «большой тройки» (S&P, Fitch, Moody`s; см. “Ъ” от 16 мая 2022 года) рейтинги российских агентств «стали основным общедоступным индикатором кредитного риска». Однако в реальное расширение бизнеса это пока не вылилось.

Тем не менее участники рынка оптимистичны. В «Эксперт РА» ожидают «небольшого роста выручки» по итогам года, прежде всего видя потенциал в компаниях, ранее не выходивших на рынок публичного долга, говорит гендиректор агентства Марина Чекурова. «Видим спрос со стороны новых компаний с начала 2023 года с учетом открывшегося окна размещений в четвертом квартале 2022 года, когда объемы были на максимумах — более 2 трлн руб. за квартал»,— подтверждает гендиректор АКРА Михаил Сухов. Он ожидает выхода на рынок нескольких десятков компаний, не имевших рейтингов по национальной шкале, но работавших с «большой тройкой». «Ситуация со ставками в будущем представляется неопределенной, и на рынок лучше выходить в этом году по понятным и сложившимся условиям»,— полагает госпожа Чекурова.

Рейтинговый рынок уже два года «в некоторой стагнации», отмечает гендиректор «Бизнесдрома» Павел Самиев. По его словам, средний чек на присвоение и обслуживание рейтинга составляет около 1 млн руб. Как отмечает господин Сухов, стоимость услуг «имеет тенденцию к росту под влиянием общей инфляции, хотя существенно отстает от ее темпов из-за того, что контракты носят долгосрочный характер». По оценке АКРА, годовая выручка российской рейтинговой отрасли в четыре-пять раз меньше стоимости услуг ушедшей с рынка «большой тройки».

Источник “Ъ”, близкий к ЦБ, не считает результаты агентств впечатляющими. В противовес другим сферам бизнеса, в которых уход иностранных конкурентов привел к активному росту, «в рейтинговой индустрии этого не произошло», признает он: «Агентства остро конкурируют между собой. Это также важный сигнал для ЦБ и Минфина, поскольку долгосрочная коммерческая состоятельность рейтинговой индустрии остается под вопросом».

Конкуренция продолжит давить на цены: перетягивание клиентов при отсутствии новых источников роста может раскрутить спираль демпинга, опасается собеседник “Ъ”: «Главное, не допустить переманивания клиентов "рейтинговым арбитражем", когда рейтинг ставят выше, чем поставил конкурент». По его словам, клиенты к такому способу «всегда были чувствительны».

Дальнейшая динамика объемов выручки агентств будет сильно зависеть от динамики эмиссий бумаг их клиентов, поскольку есть комиссия за каждый новый выпуск в рамках присвоенного рейтинга, а также изменений регуляторных требований, отмечает собеседник “Ъ”. Господин Самиев добавляет, что «при отсутствии источников количественного роста агентствам остается делить тот пирог, что есть, поэтому борьба за клиентов обостряется».

Ольга Шерункова

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