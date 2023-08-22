Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оранжевая корова научит детей считать

«Союзмультфильм» пытается ввести в мобильную игру своих персонажей

Киностудия «Союзмультфильм» и разработчик видеоигр «КБ Продакшн» договорились о партнерстве при разработке семи мобильных игр, в которые будут интегрированы персонажи киностудии. Для реализации проекта разработчик получил грант Института развития интернета (ИРИ) в размере около 100 млн руб., в целом разработка может обойтись в 140–200 млн руб. Анимационная студия уже планировала аналогичный проект с игровым подразделением «Сбера», но группа его закрыла. В «КБ Продакшн» говорят, что игры будут бесплатными, а проект нужен, чтобы «сохранить команду и студию в целом».

Кадр из мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»

Кадр из мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»

Фото: Союзмультфильм

Кадр из мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»

Фото: Союзмультфильм

Источник “Ъ” на рынке игровой индустрии рассказал, что студия разработки игр «КБ Продакшн» получила от ИРИ грант в 100 млн руб. на разработку десяти мобильных игр: «Партнером по нескольким проектам станет киностудия "Союзмультфильм"». Собеседник “Ъ”, знакомый с проектом, уточняет, что релиз игр намечен на первый квартал 2024 года. По его словам, грант был одобрен еще в прошлом году, но средства выделены только в 2023 году, а договоренности с киностудией достигнуты «недавно».

Основатель и директор «КБ Продакшн» Виталий Козлов пояснил, что компания весной получила грант на разработку десяти развивающих мобильных игр, по его словам, уже после этого «Союзмультфильм» стал партнером проекта: «Это будут некоммерческие игры, без рекламы. Для нас это возможность удержать команду разработчиков, сохранить студию». На вопросы о сумме гранта, а также общей стоимости разработки видеоигр господин Козлов не ответил.

Борис Машковцев, гендиректор киностудии «Союзмультфильм», 22 июля 2022 года, цитата по «РИА Новости»:

«Мы действительно очень быстро адаптируемся к изменениям внешней среды».

С учетом того что грант от ИРИ может составлять 50–70% от общей стоимости разработки, речь может приблизительно идти о 140–200 млн руб. В ИРИ подтвердили “Ъ”, что компания по итогам отбора получила поддержку на создание десяти мобильных игр.

В «Союзмультфильме» сказали, что готовят с «КБ Продакшн» семь развивающих мобильных игр для детей дошкольного возраста: «Они будут основаны на современных мультсериалах киностудии: "Оранжевая корова", "Простоквашино", "Ну, погоди! Каникулы", "Умка", "Енотки". Мобильные игры научат детей основам счета, будут способствовать развитию эрудиции, дадут знания».

Студия разработки на этапе питчинга предлагала включить в игры узнаваемых персонажей, пояснил собеседник “Ъ”: «Одним из вариантов был "Чебурашка", однако от него отказались».

Это не первая попытка киностудии интегрировать своих персонажей в видеоигры. В мае 2021 года «Интерфакс» сообщал, что «Союзмультфильм» создаст серию детских мобильных игр по мотивам мультсериалов вместе с компанией «СберИгры». Предполагалось, что игры первые два года будут бесплатными.

Однако они так и не были разработаны: в июне 2022 года банк закрыл игровое подразделение. Решение было принято из-за санкций, которые осложнили публикацию игр и их монетизацию в AppStore и Google Play (см. “Ъ” от 8 июня 2022 года). «Часть команды "СберИгры" перешла в "КБ Продакшн"»,— говорит источник “Ъ”, близкий к ИРИ. В ноябре 2022 года «Союзмультфильм» планировал разработать игру «Формула воды» по мотивам одноименного мультфильма, писал Forbes. За проект отвечает анимационная студия Magic Factory.

Российские разработчики и дистрибуторы игр ищут новые форматы

Для «Союзмультфильма» выход на игровую территорию — это история про популяризацию брендов, полагает гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. У студии много узнаваемых брендов, которые «требуют монетизации во всех возможных средах», новый проект имеет шансы на успех, считает главный редактор «Кино-Театр.Ру», директор по развитию CHILL Жан Просянов.

После ребрендинга студии в 2019 году «Союзмультфильм» «активно выходит на новые рынки», объясняет собеседник “Ъ” в киноиндустрии: «Для студии это шанс стать современным брендом». Так, объясняет он, компания уже заключала партнерство с «Библиотекой ароматов» (выпускала диффузоры), Monochrome (выпускала коллекцию одежды), начинала работу над проектами с Bubble Comics.

Никита Королев, Юлия Юрасова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...