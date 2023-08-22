Оранжевая корова научит детей считать

Киностудия «Союзмультфильм» и разработчик видеоигр «КБ Продакшн» договорились о партнерстве при разработке семи мобильных игр, в которые будут интегрированы персонажи киностудии. Для реализации проекта разработчик получил грант Института развития интернета (ИРИ) в размере около 100 млн руб., в целом разработка может обойтись в 140–200 млн руб. Анимационная студия уже планировала аналогичный проект с игровым подразделением «Сбера», но группа его закрыла. В «КБ Продакшн» говорят, что игры будут бесплатными, а проект нужен, чтобы «сохранить команду и студию в целом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»

Фото: Союзмультфильм Кадр из мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»

Фото: Союзмультфильм

Источник “Ъ” на рынке игровой индустрии рассказал, что студия разработки игр «КБ Продакшн» получила от ИРИ грант в 100 млн руб. на разработку десяти мобильных игр: «Партнером по нескольким проектам станет киностудия "Союзмультфильм"». Собеседник “Ъ”, знакомый с проектом, уточняет, что релиз игр намечен на первый квартал 2024 года. По его словам, грант был одобрен еще в прошлом году, но средства выделены только в 2023 году, а договоренности с киностудией достигнуты «недавно».

Основатель и директор «КБ Продакшн» Виталий Козлов пояснил, что компания весной получила грант на разработку десяти развивающих мобильных игр, по его словам, уже после этого «Союзмультфильм» стал партнером проекта: «Это будут некоммерческие игры, без рекламы. Для нас это возможность удержать команду разработчиков, сохранить студию». На вопросы о сумме гранта, а также общей стоимости разработки видеоигр господин Козлов не ответил.

Борис Машковцев, гендиректор киностудии «Союзмультфильм», 22 июля 2022 года, цитата по «РИА Новости»: «Мы действительно очень быстро адаптируемся к изменениям внешней среды».

С учетом того что грант от ИРИ может составлять 50–70% от общей стоимости разработки, речь может приблизительно идти о 140–200 млн руб. В ИРИ подтвердили “Ъ”, что компания по итогам отбора получила поддержку на создание десяти мобильных игр.

В «Союзмультфильме» сказали, что готовят с «КБ Продакшн» семь развивающих мобильных игр для детей дошкольного возраста: «Они будут основаны на современных мультсериалах киностудии: "Оранжевая корова", "Простоквашино", "Ну, погоди! Каникулы", "Умка", "Енотки". Мобильные игры научат детей основам счета, будут способствовать развитию эрудиции, дадут знания».

Студия разработки на этапе питчинга предлагала включить в игры узнаваемых персонажей, пояснил собеседник “Ъ”: «Одним из вариантов был "Чебурашка", однако от него отказались».

Это не первая попытка киностудии интегрировать своих персонажей в видеоигры. В мае 2021 года «Интерфакс» сообщал, что «Союзмультфильм» создаст серию детских мобильных игр по мотивам мультсериалов вместе с компанией «СберИгры». Предполагалось, что игры первые два года будут бесплатными.

Однако они так и не были разработаны: в июне 2022 года банк закрыл игровое подразделение. Решение было принято из-за санкций, которые осложнили публикацию игр и их монетизацию в AppStore и Google Play (см. “Ъ” от 8 июня 2022 года). «Часть команды "СберИгры" перешла в "КБ Продакшн"»,— говорит источник “Ъ”, близкий к ИРИ. В ноябре 2022 года «Союзмультфильм» планировал разработать игру «Формула воды» по мотивам одноименного мультфильма, писал Forbes. За проект отвечает анимационная студия Magic Factory.

Для «Союзмультфильма» выход на игровую территорию — это история про популяризацию брендов, полагает гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. У студии много узнаваемых брендов, которые «требуют монетизации во всех возможных средах», новый проект имеет шансы на успех, считает главный редактор «Кино-Театр.Ру», директор по развитию CHILL Жан Просянов.

После ребрендинга студии в 2019 году «Союзмультфильм» «активно выходит на новые рынки», объясняет собеседник “Ъ” в киноиндустрии: «Для студии это шанс стать современным брендом». Так, объясняет он, компания уже заключала партнерство с «Библиотекой ароматов» (выпускала диффузоры), Monochrome (выпускала коллекцию одежды), начинала работу над проектами с Bubble Comics.

Никита Королев, Юлия Юрасова