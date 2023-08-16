Киберспорт просят в аудиторию

Российские разработчики и дистрибуторы игр запускают киберспортивные соревнования в новых форматах и дисциплинах. Так, Lesta Games до конца года вложит 100 млн руб. в проведение турниров по «Миру танков» и запустит киберспортивную лигу по дисциплине. VK Play готовится провести турнир по CS:GO 2. Обе компании рассчитывают, что соревнования привлекут аудиторию: VK — на стриминговую платформу, Lesta — в «Мир танков». Крупные рекламодатели пока осторожно смотрят на перспективы спонсорства таких турниров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Разработчик и дистрибутор видеоигр Lesta Games (до 2022 года входила Wargamming, издает «Мир танков», «Мир кораблей», Tanki Blitz) планирует запустить киберспортивную лигу по игре «Мир танков», рассказали “Ъ” в компании. Она будет состоять из ежегодного титульного турнира, а также менее масштабных мероприятий, организованных сторонними компаниями, профильными операторами или самой студией. В этом году студия уже провела два турнира, до конца года планирует еще два: «Бюджет превысит 100 млн руб.». В 2024 году компания намерена провести пять чемпионатов.

В Lesta Games рассчитывают, что развитие киберспортивного направления приведет к появлению новых команд и турниров, спонсорами которых выступят компании из e-commerce и телекоммуникаций. Развитие направления нужно компании для привлечения аудитории в возрасте 14–24 лет, за счет киберспорта студия планирует повысить DAU (число уникальных пользователей в сутки) игры на 30%, которое сейчас составляет в среднем 1 млн человек. Собеседник “Ъ” на игровом рынке полагает, что есть и другая цель: «Lesta необходимо в глазах аудитории перестать ассоциироваться с Wargamming (WG) и World of Tanks».

Развитием киберспорта занимается и VK. По словам собеседника “Ъ”, близкого к группе, VK Play планирует провести на «VK Play Арена» (бывшая Yota Arena) в декабре шоу-матч по дисциплине CS:GO 2, рассчитывая привлечь 10 млн зрителей онлайн. Компания уже начала предлагать потенциальным партнерам возможности рекламных интеграций, говорят источники “Ъ”. VK Play планирует организовывать соревнования как в онлайн-, так и в офлайн-формате, подтвердили в компании. Собеседник “Ъ” на рынке считает, что VK, как и Lesta Games, ищет молодую аудиторию для своей стриминговой платформы VK Play Live. По данным SimilarWeb, в июле число визитов на площадку составило 5,8 млн, из них 40% пришлось на аудиторию 25–34 лет.

Из-за начала военных действий на Украине коммерческий сегмент российского киберспорта оказался в сложной ситуации: командам стали отказывать в праве участия в турнирах, а объем рынка резко сократился. МТС и VK были вынуждены продать свои команды Gambit и Virtus.Pro (см. “Ъ” от 16 июня).

Lesta Games рискует повторить опыт WG, который в 2013 году запустил лигу Wargaming.net League по игре World of Tanks, но заморозил ее в 2018 году, говорит участник рынка киберспорта: «Тогда цена привлечения новых пользователей по сравнению с другими механизмами оказалась слишком высокой. Турниры собирали аудиторию только в регионах, на глобальном уровне интереса не было».

Замдиректора по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев тоже сомневается в перспективах «Мира танков» как киберспортивной дисциплины: «Эта игра популярна благодаря стримерам, на навыки которых интересно смотреть зрителям. Соревновательный аспект слабый». Источник “Ъ” в одной из русскоязычных киберспортивных команд считает, что рекламодателям интеграция в «Мир танков» может быть интересна за счет того, что у игры более платежеспособная аудитория, чем, например, у CG:GO и Dota 2. В Fonbet говорят, что к ним пока не поступало предложения о спонсорстве: «Если оно придет, мы рассмотрим».

Число любительских и профессиональных турниров в РФ растет, утверждает глава Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флер. Крупные бренды, добавляет он, пока осторожно смотрят на перспективу их спонсорства, «но видно все больше рекламных интеграций на примере турнира по Dota 2, который проводил крупнейший банк в стране, и сезона по российской игре Standoff 2, где был интегрирован китайский бренд телефонов». В августе «Сбер» провел отборочный и групповой этапы турнира по Dota 2, в них приняли участие 6 тыс. игроков.

Никита Королев, Юлия Юрасова