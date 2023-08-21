Моралес врать не будет

Уголовное дело организованного преступного сообщества (ОПС), которое вывело из России по так называемой молдавской схеме как минимум 126 млрд руб., пополнилось двумя новыми фигурантами. По ходатайству следствия Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал одного из крупнейших российских обнальщиков, условно-досрочно освободившегося в 2019 году Сергея Магина, и бывшего председателя совета директоров Смартбанка Александра Галкина. Оба проживают сейчас за границей и обвиняются следственным департаментом МВД в выводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Сергея Магина (в центре) отмечает, что, согласно обвинению, он стал одним из лидеров ОПГ сразу после освобождения

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Защита Сергея Магина (в центре) отмечает, что, согласно обвинению, он стал одним из лидеров ОПГ сразу после освобождения

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Ходатайство следственного департамента МВД о заочном аресте Сергея Магина, известного в определенных кругах под прозвищем Сережа Два Процента, и Александра Галкина одно за другим с небольшим интервалом рассмотрела судья Варвара Оганова. Оба фигуранта обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Организаторами этой схемы следствие считает находящихся в розыске молдавского политика Владимира Плахотнюка и владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона. Ряд российских банкиров — Олег Власов, Александр Коркин и др., как сообщал "Ъ", за подобные махинации уже получили от 17 до 19 лет лишения свободы.

Говоря о необходимости арестов Сергея Магина и Александра Галкина, следователь привел стандартный набор аргументов, отметив, что обвиняемые объявлены в федеральный и международный розыск. Чтобы последний стал полноценным и проводился по линии Интерпола, и требуются судебные решения об арестах.

Адвокаты обвиняемых настаивали на более мягкой мере пресечения. Впрочем, шансы на это изначально выглядели весьма призрачными. Так и вышло. Экс-финансистов суд заключил под стражу на два месяца с момента передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на родину либо с момента задержания территории нашей страны.

По данным "Ъ", в качестве подозреваемых в так называемом деле российского ландромата — крупнейшей в истории страны операции по отмыванию преступных доходов — Сергей Магин и Александр Галкин стали еще конце 2019 года. Однако до предъявления обвинений, причем заочных, дело дошло только в марте нынешнего года.

Основанием для обвинений стали весьма обстоятельные показания, которые на экс-финансистов дал другой теневой банкир — Агустину Моралес-Эскомилья.

В 2018 году он получил семь лет лишения свободы за хищение средств банка «Таурус», а два месяца назад был осужден уже на 11 лет строгого режима как раз за вывод за рубеж в составе ОПС по так называемой молдавской схеме 1,6 млрд руб. через подконтрольный ему Смартбанк. Его дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку обвиняемый Морлес-Эскомилья заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным. В рамках этого соглашения он и рассказал об участии в криминальных схемах Сергея Магина и Александра Галкина. Причем особенно хорошо Аугустину Моралес-Эскомилья был осведомлен о деятельности Александра Галкина, которого называл не только своим деловым партнером, но и другом. С ним в Смартбанке в качестве замначальника юридического отдела и члена совета директоров он проработал с 2012-го по март 2016 года, когда у кредитного учреждения отозвали лицензию.

Напомним, что дело ОПС Сергея Магина стало одним из крупнейших в биографии бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенанта Дениса Сугробова. После широкомасштабной операции по задержанию Сережи Два Процента и его подельников летом 2013 года было объявлено о ликвидации одной из крупнейших обнальных площадок, через которую были перекачаны сотни миллиардов рублей. Собственно, прозвище Сергей Магин получил именно за то, что процент за незаконные операции был одним из самых низких в стране, но его ничтожность он якобы с лихвой компенсировал огромными объемами наличности. В конце 2016 года Сергей Магин был осужден Пресненским райсудом Москвы на восемь с половиной лет лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). На свободу условно-досрочно он вышел в конце февраля 2019 года и уже через несколько дней уехал в Израиль, где сейчас и проживает.

В конце того же 2019 года из России в Латвию перебрался и Александр Галкин, который незадолго до этого якобы успел получить еще и украинский паспорт. По некоторым данным, обосновался Александр Галкин в Юрмале, где у него есть недвижимость. Осталась она и в России. Его защита не стала комментировать ни сам факт избрания Александру Галкину меры пресечения, ни инкриминируемое деяние.

Адвокат Сергея Магина Виталий Сакурин заочный арест своего подзащитного считает незаконным и намерен его обжаловать. «Одним из оснований для ареста послужило то, что Магин якобы скрылся от органов следствия, однако это не соответствует действительности. Магин покинул Россию для лечения сразу после своего условно-досрочного освобождения еще в начале марта 2019 года,— отметил господин Сакурин.— Каких-либо претензий к нему тогда не было, а обвинение ему предъявили ишь спустя четыре года, в марте 2023 года».

Также защитник поставил под сомнение обоснованность самого обвинения Сергею Магину.

По словам адвоката, вменяемые его подзащитному действия по переводу валюты за рубеж по подложным документам стали преступлением только после 30 июня 2013 года, а всего через четыре дня он уже был задержан по другому уголовному делу.

«Как за четыре дня он успел стать одним из руководителей крупного преступного сообщества, занимающегося через различные банки незаконными валютными операциями, остается загадкой. Кроме того, необходимо учесть, что Сергей Магин не был знаком с другими обвиняемыми и никогда не являлся сотрудником или акционером банков, через которые совершались валютные операции»,— добавил Виталий Сакурин.

Олег Рубникович