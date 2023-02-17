Молдавская схема закончилась «Балтикой»

К 17 годам строгого режима приговорили бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова. Финансист признан активным участником так называемой молдавской схемы по выводу средств из России, в которой, как указано в приговоре, господин Власов руководил отдельным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС). Всего через «Балтику», по данным следствия, было незаконно выведено, а затем и отмыто более 46 млрд руб., почти треть средств, прошедших через схему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший владелец банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Преображенский райсуд Москвы рассматривал материалы уголовного дела в отношении Олега Власова полтора года. А во время прошедших недавно прений сторон представитель Генпрокуратуры попросил суд приговорить финансиста к 18 годам заключения. Оглашая резолютивную часть своего решения, суд лишь на год уменьшил предложенную прокурором меру наказания.

Несмотря на позицию защиты, которая просила оправдать банкира, суд признал его виновным в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), а также проведении валютных операций по подложным документам в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК).

Райсуд полностью согласился с доводами обвинения о том, что с июня 2013 года по апрель 2014 года Олег Власов, действуя в составе ОПС, которое обслуживало так называемую молдавскую схему, переводил деньги со счетов подконтрольной ему «Балтики» основному оператору схемы — кишиневскому Моldindconbank. При этом надзорным органам банк господина Власова представлял «заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих операций.

Всего через «Балтику» таким образом было выведено, а затем отмыто более 46 млрд руб. (на тот момент — около $1,3 млрд), или примерно треть от общей суммы в 126 млрд руб., прошедших через схему.

Владелец «Балтики» стал последним из осужденных на данный момент ключевых участников криминального финансового транзита. За последние два года к различным срокам были приговорены около десятка руководителей и участников ОПС, причастных к выводу средств через Молдавию. Самые большие сроки — 19 лет строгого режима — получили финансист Александр Коркин (он вербовал банкиров для участия в схеме) и юрист Алексей Соболев, который обеспечивал правовое прикрытие операций. Также у осужденных были конфискованы объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, общей стоимостью 1,4 млрд руб., различные транспортные средства и более $3,1 млн.

Напомним, что организаторами преступного сообщества следственный департамент МВД считает известного молдавского политика Владимира Плахотнюка, а также владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона. Все они находятся в розыске. Господин Платон, уверены следователи, придумал и разработал схему, а господин Плахотнюк, став «крышей», обеспечивал ее бесперебойную работу с помощью обширных связей в молдавских правительственных кругах, надзорных, силовых и судейских органах.

Схема, в отличие от многих других способов незаконного вывода денег из России, была нетривиальной и, главное, обеспечивалась судебными решениями, которые и придавали ей якобы законный характер.

Вывод денег шел в несколько этапов: на первом между российской компанией, в которой аккумулировались средства, предназначенные для отправки за границу, и специально подобранной для этого иностранной фирмой заключался договор займа. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. Однако вскоре это соглашение специально срывалось, и кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям.

Суд экстренно удовлетворял иск, направляя исполнительные листы в Moldindconbank для немедленного списания средств.

В это же время в шестнадцати задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту.

Деньги поступали в тот же Moldindconbank на счета, открытые им в США и Германии, после чего на основании молдавского судебного акта они арестовывались. А в финале уже отмытые средства перечислялись в банки преимущественно стран Евросоюза на счета истцов — компаний, подконтрольных членам ОПС.

При этом в Молдавии ни один из исполнителей или организаторов схемы так и не оказался за решеткой.

Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения с него были сняты, и бизнесмен перебрался в Лондон. Также безрезультатно закончились и расследования в отношении исполнителей в странах Прибалтики, куда также перечислялись отмытые деньги из молдавских банков.

Защита Олега Власова, считая вынесенный ему приговор несправедливым и не основанным на материалах дела, намерена его обжаловать.

Владислав Трифонов