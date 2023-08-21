В Белгороде окна школ укрепляют мешками с песком

В Белгороде начинается подготовка школ к новому учебному году с учетом дополнительных мер безопасности, принятых в связи с продолжающимися обстрелами и атаками беспилотников со стороны Украины. Стекла в учебных заведениях начнут оклеивать защитной пленкой, оконные проемы уже начали укреплять мешками с песком.

Новый учебный год в школах и детских садах в Белгороде начнется в очном формате, приграничные заведения продолжат дистанционную работу. Для повышения безопасности власти приобрели ударопрочную пленку для окон в учреждениях образования. Она прошла испытания в середине июля: губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что пленка позволяет снизить разлет осколков стекла при взрыве снарядов.

Установка пленки в школах Белгорода еще не началась, но у учебных заведений заметили мешки с песком, которыми обложены оконные проемы. И. о. директора МАОУ «Центр образования №1» Евгений Бабкин объяснил «РИА Новости», что на эти меры пошли ради дополнительной безопасности окон. В этом учебном заведении, по его словам, определены две безопасные зоны, где смогут поместиться около 700 детей единовременно.

В соцсетях появилась информация, что к работам по закладке мешков с песком у окон привлекают родителей учеников. В правительстве Белгородской области «Ъ» сказали, что система образования и муниципалитеты справляются с этой работой самостоятельно и не привлекают к ней родителей: «Если кто-то из родителей помощь свою предложит, то только так, исключительно в добровольном порядке личной инициативы».

1 сентября в 48 школ Белгорода пойдут 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников. Затраты на капитальный ремонт и покупку техники и мебели на новый учебный год оценивались в 300 млн руб.

О недавних атаках БПЛА на российские регионы — в публикации «Ъ» «Дрон влетел в историю».

Сергей Толмачев, Воронеж