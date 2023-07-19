Белгородские школы начнут новый учебный год в очном формате

48 общеобразовательных учреждений Белгорода с 1 сентября начнут работу в очном формате. Как рассказали в мэрии города, за парты сядут 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников. Также с 1 августа к полноценному режиму работы вернутся 67 детских садов в Белгороде.

Капитальный ремонт на данный момент завершается в десяти школах. К началу учебного года закуплены мебель, компьютерное и технологическое оборудование, учебники и наглядные пособия. Затраты составили 300 млн руб. В начале недели к работе приступила приемочная комиссия. Чиновники отмечают, что главной задачей учебного года станет усиление антитеррористической защищенности на фоне обстрелов со стороны Украины. Как рассказывал «Ъ», уроки в школах будут начинаться с 15-минутных инструктажей и тренингов, на которых детям будут объяснять правила эвакуации и основы оказания первой медицинской помощи.

Ранее власти региона разработали несколько моделей работы образовательных учреждений в регионе. Так, например, школы в 20-километровой зоне от границы с Украиной продолжат работать в дистанционном формате, как и в прошлом году. В приграничных районах такой формат будет комбинироваться с очным. Во время отчета перед депутатами в конце апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за год выпущенные со стороны Украины снаряды повредили 57 школ и детских садов.

Сергей Толмачев, Воронеж