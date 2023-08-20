Дрон влетел в историю

Российские регионы в минувшее воскресенье подверглись массовой атаке украинских беспилотников. В Подмосковье, Ростовской и Белгородской областях они не привели к пострадавшим и разрушениям. В Курске беспилотник врезался в железнодорожный вокзал, повредив фасад и крышу архитектурного памятника. Пять человек получили легкие ранения осколками выбитых стекол. МИД России назвал произошедшее «бессмысленным террористическим актом» и ударом по общей памяти народов РФ и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске пострадали и историческое здание, и люди

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram При атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске пострадали и историческое здание, и люди

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram

В ночь на воскресенье, 20 августа, украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, расположенного в северо-восточной части города, в 3 км от аэропорта. На крыше здания начался пожар. Около четырех часов утра губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что пять человек получили легкие ранения осколками выбитых стекол. К тому моменту вспыхнувший на крыше огонь потушили.

К восьми утра оперативные службы устранили основные последствия атаки беспилотника. У вокзала пострадали крыша, фасад и первая платформа. Взрывная волна обрушила часть отделки потолка и выбила стекла в зале ожидания, усеяв пол осколками. Разрушения есть также в пешеходном тоннеле. Губернатор утром заявил о начале ремонтных работ: «Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства».

Людей в то время пропускали к поездам без входа в здание вокзала, а посадка велась только со второй и третьей платформ.

В 13 часов пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что вокзал Курска работает в штатном режиме. «Железнодорожники проводят ремонтно-восстановительные работы. Движение поездов по станции не прерывалось»,— добавили в компании.

Железнодорожный вокзал является одним из главных памятников истории и архитектуры в Курске, он был построен после Великой Отечественной войны взамен разрушенного железнодорожного узла. На момент атаки беспилотника внутри здания находилось 50 пассажиров. Их, по словам губернатора, оперативно эвакуировали.

Двое из пяти пострадавших от осколков отказались от медицинской помощи, а троих отпустили домой после осмотра в областной больнице. Среди раненых оказалась сотрудница вокзала — диктор, которая объявляет о прибытии поездов.

В МИД России атаку на железнодорожный вокзал в Курске назвали «бессмысленным террористическим актом». «Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны»,— сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По факту атаки на вокзал возбуждено дело о теракте. «В рамках расследования Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к этому преступлению лиц будет дана правовая оценка»,— сообщили в СКР.

Еще одна атака беспилотника в регионе была совершена в городе Суджа, расположенном у границы с Сумской областью Украины, в 90 км от Курска. Там дрон сбросил бомбу на электрическую подстанцию. Из-за этого в двух районах региона без света остались более 5,5 тыс. человек. К 14 часам электроснабжение восстановили.

Еще несколько беспилотников пытались нанести удары в других регионах. Рано утром летевший на столицу БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Подмосковье, пострадавших и разрушений не было. Два дрона упали на территории ростовской воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Там также обошлось без серьезных последствий. Днем в воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели на подлете к Белгороду. Днем ранее, напомним, Минобороны в своем Telegram-канале сообщало, что «киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области». По данным военного ведомства, «БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет».

Сергей Толмачев, Воронеж