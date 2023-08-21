Собянин выразил соболезнования родным погибших в Москве дигерров

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве в ливень, в ходе которой погибли как минимум четыре человека. Продолжается поиск других участников экскурсии, уточнил он.

«Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— написал господин Собянин в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным погибших.

Экскурсия проходила 20 августа. По разным данным, в ней участвовали от 8 до 20 человек. Из-за ливня в Москве резко поднялся уровень воды. Следствие считает, что в связи с этим диггеры не смогли спастись. Среди четырех погибших — девочка, ее возраст неизвестен.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до десяти лет. Как сообщил ТАСС, гид, проводивший экскурсию, занимался этим около трех лет. Сейчас он числится пропавшим без вести.

Лусине Баласян