В Москве обнаружили четвертого погибшего диггера

В Москве-реке обнаружили тело четвертого погибшего после экскурсии по подземным коллекторам в дождливый день, информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, тело нашли под Парящим мостом в парке «Зарядье».

Ранее сегодня, 21 августа, в Москве-реке обнаружили еще три тела — мужчины 40 лет, девочки и женщины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до десяти лет.

Экскурсия проходила 20 августа. По предварительным данным, в ней участвовали 8 человек, хотя могло быть и до 20 участников. Из-за ливня в Москве-реке резко поднялся уровень воды. Следствие считает, что в связи с этим диггеры не смогли спастись. Среди пропавших на экскурсии — подростки 15 и 17 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным погибших. Он заверил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Лусине Баласян