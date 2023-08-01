В июле средняя цена продажи нефти Urals превысила введенный Западом потолок

Средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась на уровне $64,37 за баррель, сообщила пресс-служба Минфина России. Это в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель), однако выше установленного странами G7 ценового потолка. Он был определен на уровне $60 за баррель. В январе—июле средняя цена за баррель Urals составила $53,94, отмечается в пресс-релизе.

Минфин также сообщает, что средняя цена за баррель North Sea Dated (NSD, соответствует смеси Brent) в июле составила $80,07. Скидка на российскую нефть в прошедшем месяце составила $15,7 за баррель.

В июне средняя цена за баррель Urals сложилась в размере $55,28. За месяц она подорожала на 16,4%.

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