Пойманный в Петербурге с проукраинскими листовками уборщик имеет особенности развития

Задержанный утром 21 августа с проукраинскими листовками сотрудник Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича 25-летний Федор Коновалов с детства имеет особенности развития. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в руководстве концертного зала. Там уточнили, что молодой человек работал уборщиком с 2016 года. Его трудоустроили после смерти матери — артистки одного из оркестров.

Как стало известно «Ъ-СПб», Федор Коновалов — инвалид детства, несколько раз он проходил комиссию в психиатрической больнице имени Кащенко.

По словам главы филармонии Ильи Черкасова, парня взяли на работу, чтобы поддержать после семейной трагедии. «Трудоустройство стало для организации мерой осуществления социальной ответственности, да и, говоря по-простому, по-человечески — естественным и понятным решением»,— отметил директор.

Господин Черкасов охарактеризовал Федора Коновалова как «наивного и доверчивого молодой человека», который «поддался воздействию вражеской пропаганды» и в полной мере отвечать за свои действия он не может. В учреждении собираются применить дисциплинарные меры к его непосредственному руководителю.

Федор Коновалов был остановлен нарядом патрульно-постовой службы на улице Новостроек в Кировском районе города. В СМИ появилась информация, что при себе у него нашли листовки с призывами вступить в признанные в России террористическими организации «Русский добровольческий корпус» и «Легион "Свобода России"». Кроме того, сообщается, что в смартфоне задержанного обнаружилась переписка, в которой обсуждалась финансовая помощь Вооруженным силам Украины.

Правоохранители увезли сотрудника филармонии в следственный отдел, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Русский добровольческий корпус» и «Легион "Свобода России"» — боевые подразделения, сформированные преимущественно из россиян, которые воюют на стороне Украины.

Андрей Кучеров

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