В Петербурге задержали мужчину с проукраинскими листовками

В Кировском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 25-летнего мужчину, у которого при себе были листовки с призывами вступить в украинские националистические организации, чтобы принять участие в СВО на стороне Украины, сообщает «Фонтанка».

Мужчину остановил наряд патрульно-постовой службы около 6 утра 21 августа на улице Новостроек. В ходе личного досмотра у него нашли три листовки с призывами вступать в запрещенные в России украинские террористические организации, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине. По данным СМИ, речь идет о «Русском добровольческом корпусе» и «Легионе "Свобода России"». Кроме того, в его смартфоне обнаружилась переписка, в которой обсуждалась финансовая помощь Вооруженным силам Украины.

По данным «Фонтанки», задержанный работает уборщиком служебных помещений в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. После разговора с сотрудниками ППС его увезли в следственный отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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