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Коммерсантъ FM
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ВОЗ назвала естественное происхождение COVID-19 наиболее вероятным

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил, что COVID-19, скорее всего, имеет естественное, а не лабораторное происхождение. Он также призвал организовать «новую миссию ВОЗ в Китай для поиска причин происхождения коронавируса, если будет готовность со стороны Китая делиться всей информацией».

«Все более вероятным становится естественное происхождение COVID-19»,— сказал эксперт в интервью Financial Times. Однако он отметил, что эксперты ВОЗ не исключают в качестве возможной причины возникновения коронавируса лабораторный путь: утечку из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков.

В июле стало известно, что власти США приостановили доступ к финансированию для Уханьского института вирусологии. Это объяснили тем, что вопросы безопасности, которые были у американских властей в отношении этого научного учреждения, так и остались без ответа.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, объявленный ВОЗ, действовал с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. О приостановке ВОЗ расследования происхождения коронавируса из-за проблем со сбором необходимых для этого данных сообщали в начале этого года научный журнал Nature и газета The Daily Telegraph.

Участник экспедиции экспертов ВОЗ в Ухань, замдиректора по научной работе Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в разговоре с «Ъ» заявил, что научная работа по исследованию происхождения вируса была «драматически политизирована», поэтому китайская сторона отказалась от дальнейшего сотрудничества.

Анастасия Ларина

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