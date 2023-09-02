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«Мы пытались вернуть флаг в Россию»

Как и первый поднятый над Белым домом, и стометровый триколор его защитников оказались за рубежом

Российский триколор законодательно разрешено уважительно использовать в повседневной жизни, а его цвета граждане знают лучше всего из госсимволов. И если 20 лет назад главный герольдмейстер Георгий Вилинбахов объяснял, что желающие должны сами устраивать праздник в честь Дня флага, то сейчас по всей стране прошли официальные торжественные мероприятия. «Ъ» поговорил с участниками августовских событий 1991 года, когда произошло возвращение к бело-сине-красному флагу, Виктором Ярошенко и Константином Боровым (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), чтобы проследить путь тех исторических полотнищ.

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