ВЦИОМ: 61% россиян гордятся госсимволами, но только половина знает порядок цветов флага

22 августа отмечается День государственного флага России. Согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян (61%) испытывают гордость и восхищение от государственных символов: флага, герба и гимна. Еще 22% испытывают симпатию, 12% — безразличие.

В исследовании говорится, что антипатию к госсимволам с 2006 года в среднем испытывают не более 1% россиян, раздражение и стыд — не более 3%, затрудняются с ответом — не более 8%.

Лучше всего из госсимволов россияне знают цвета российского флага — 87%. Однако назвать их в правильном порядке смогли только 50%. Меньше всего ошибок допускали молодые люди 18–24 лет (72%) и люди с высшим образованием (55%).

Большинство россиян знают, что изображено на гербе страны,— 73%. Правильное описание смогли также дать молодые люди 18–24 лет (82%) и люди с высшим образованием (82%).

Первую строчку гимна смогли воспроизвести 17% опрошенных, преимущественно молодежь 18–24 лет (42%). Сказали первую строчку, но ошиблись в словах 40% россиян, большинство из них — люди старше 60 лет.

53% россиян считают, что незнание символики недопустимо. Больше всего такого мнения придерживаются люди 45–59 и старше 60 лет (57% в каждой возрастной группе). Одна пятая считает это личным делом каждого, в основном молодежь. 19% считает это допустимым в некоторых случаях, 6% считают это нормальным.

Напомним, в Москве празднование Дня государственного флага продлили до выходных из-за того, что дата выпала на будний день.

О праздничных мероприятиях в столице читайте в материале “Ъ” «Флаг в хорошие руки».