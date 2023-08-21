Александра Горячкина выиграла приз по фигуре

Самую значимую победу российским шахматам в этом году принесла Александра Горячкина. Она выиграла проходивший в Баку Кубок мира, обыграв в финале на тай-брейке главную сенсацию турнира — невысоко котировавшуюся перед его стартом, но показывавшую удивительно острую игру болгарку Нургюл Салимову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Горячкина (слева) стала второй подряд российской шахматисткой после Александры Костенюк, выигравшей Кубок мира

Фото: Stev Bonhage / FIDE Александра Горячкина (слева) стала второй подряд российской шахматисткой после Александры Костенюк, выигравшей Кубок мира

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Бакинский Кубок мира наконец украсил карьеру Александры Горячкиной очень ценным призом, которого ей жутко не хватало. Горячкиной 24 года, и уже несколько лет, с тинейджерского возраста, она находится в шахматной элите, а в последнее время — даже в сливках этой элиты. Но вот с каким-то по-настоящему громким прорывом у нее никак не срасталось, хотя дважды он был безумно близок. В 2020 году Горячкина добилась права сыграть в матче за звание чемпионки мира с его обладательницей китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Соперницы бились на равных, и россиянка не сдюжила на тай-брейке. В 2021 году Международная шахматная федерация (FIDE) впервые добавила к уже привычному и популярному мужскому Кубку мира еще и женский. И Горячкина вполне могла войти в Сочи в историю как первая обладательница этого трофея. Однако в финале ее снова огорчила чуть более матерая оппонентка: на сей раз — соотечественница Александра Костенюк, теперь выступающая за Швейцарию. Бакинский шанс Горячкина не упустила.

Ее успех может показаться довольно рутинным. В конце концов, речь идет о золоте рейтингового фаворита. То есть формально им была не Горячкина, а посеянная на строчку выше Цзюй Вэньцзюнь. Но тут надо учесть, что китаянка прибыла в Баку чуть ли не сразу после своего завершившегося в конце июля чемпионского матча, в котором она обыграла другую представительницу Китая Лэй Тинцзе. В таких ситуациях чемпионы обычно берут паузу на восстановление. Так что никого особенно не удивило, что Цзюй Вэньцзюнь сошла уже в четвертом круге после столкновения с немкой Элизабет Петц. Но на самом деле ничего рутинного в триумфе Александры Горячкиной не было — хотя бы из-за финального матча.

Минувшие два-три сезона подарили шахматам целую россыпь либо дозревающих для больших свершений, либо уже даже созревших для них молодых талантов. Но взлет Нургюл Салимовой, пожалуй, слишком выделяется в этом списке.

Перед бакинским Кубком мира 20-летнюю Салимову вряд ли кто-то воспринимал всерьез — из-за скромного бэкграунда, из-за низкого рейтинга: 2405 — это на полторы сотни пунктов меньше, чем, например, у Горячкиной. Но расположившаяся в хвосте первой тридцатки посева болгарка проходила раунд за раундом.

Нокаут-система, по которой проводится Кубок мира, предполагает обилие всяких шальных неожиданностей. Но случай с Салимовой был чересчур особенным.

Сильных соперниц вроде доставшихся ей в четвертьфинале и полуфинале россиянки Полины Шуваловой и украинки Анны Музычук она выкидывала не на везении, не на чужих ошибках, которые фаворитке не удавалось исправить, а благодаря собственному стилю. Это были удивительные для современной эпохи, ставящей во главу угла проверенную компьютерным анализом теорию, шахматы — предельно «человеческие», что ли. В них на первый план выходила острота, иногда — блеф в чистом виде, когда соперницу пугают в реальности некорректной жертвой, и она, ошеломленная ей, вдруг принимается фальшивить. В такие шахматы когда-то играл великий восьмой чемпион мира Михаил Таль, и, глядя на партии в исполнении Салимовой, можно было решить, будто она училась исключительно по его творчеству.

К финалу дерзость, фартовость Нургюл Салимовой производили уже настолько мощное впечатление, что даже как-то странно было клеить на нее аутсайдерский ярлык. В конце концов, раз уж Музычук, блестящий знаток дебютов и разных хитрых вариантов, все, кажется, делая правильно, все равно напарывалась на удары Салимовой, то почему они должны оказаться безвредны для Горячкиной?

Россиянке действительно было трудно. Во второй день «классической» части финала Нургюл Салимова белыми, опять поставив на агрессию, добилась колоссального, в две пешки, материального преимущества. И тут включилась знаменитая техника Горячкиной. Только что находившаяся вплотную к победе Салимова вдруг обнаружила, что точнейшими ходами весь лишний материал у нее отъели и надо уже самой не напортачить, чтобы сохранить равенство.

Тай-брейк был ничуть не менее занимательным. Он открылся партией в быстрые шахматы, в которой Александра Горячкина отбилась черными. Во второй белые фигуры были уже у нее, но все шло к тому, что этим поединком дело не ограничится, понадобится продолжение с еще более жестким контролем. В эндшпиле у Салимовой оказалось на пешку меньше — одна против двух. Но эта единственная пешка вместе со слоном и королем выставили на пути спаянного тандема Горячкиной такой плотный барьер, что ничья выглядела итогом неизбежным. Ну невозможно было понять, как тут прорваться.

А Александра Горячкина вместо того, чтобы согласиться на мир, в условиях цейтнота, все время грозящих испариться секунд, маневрировала и маневрировала конем и королем. И это было уже похоже на игру современного шахматного короля — первого номера мужского рейтинга Магнуса Карлсена, который в «мертвых» окончаниях за счет терпения и невероятной глубины понимания разных стратегических нюансов, невидимых остальным, часто дожимает уже думающих, что спаслись, оппонентов. Что-то в этом духе произошло и в решающей партии бакинского Кубка мира. Только что застывшие пешки Горячкиной внезапно пришли в движение, побежали вперед, и на 105-м ходу Салимова, видя, что их уже не остановить, сдалась, удовлетворившись серебром и полагающейся призеру путевкой в кандидатский турнир: в нем в 2024 году определится претендентка на титул чемпионки мира.

Фронтмену же мужских шахмат Магнусу Карлсену предстоит в ближайшие дни драться в мужском финале. Сам норвежец в полуфинальном противостоянии довольно легко разобрался с азербайджанским гроссмейстером Ниджатом Абасовым. А вот в другой паре для выявления победителя понадобился затяжной тай-брейк. И на нем индийский вундеркинд Рамешбабу Прагнанандха, которому две недели назад исполнилось 18 лет, все-таки сокрушил знаменитого американца Фабиано Каруану, пропев очередной куплет привычного уже в шахматах гимна юности.

Алексей Доспехов