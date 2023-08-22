Дмитрий Гусев берет выше

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев в понедельник презентовал свою предвыборную программу. Причем, чтобы никто не думал, что документ канет в Лету после сентябрьских выборов, справоросс пообещал использовать его и на выборах в Мосгордуму, и на думских, и даже на президентских. На последних у СРЗП своего кандидата не будет, поэтому господин Гусев пообещал поделиться подготовленными для себя тезисами с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Гусев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Гусев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как рассказал Дмитрий Гусев, в процессе работы над документом партийцы побывали во всех 146 московских районах и узнали об их проблемах. В итоге из этих многочисленных поездок родилось одно ключевое требование: московские власти должны слышать мнение москвичей. Кандидат, в частности, пообещал в случае избрания мэром вернуть общественные публичные слушания, которые были отменены из-за пандемии, но после ее окончания так и не вернулись. Кроме того, по мнению Дмитрия Гусева, нужно также возобновить приемы населения у префектов. Также политик выделил в своей программе еще несколько актуальных, на его взгляд, вопросов. Один из них — безопасность.

«Москву атакуют беспилотники. Предлагаем сделать московский купол безопасности»,— сообщил господин Гусев. Помимо этого, он предлагает подключить все видеокамеры в единую систему «Безопасный город» и увеличить число участковых в три раза.

Кандидат в мэры рассказал, что СРЗП направила на отзыв в правительство и Верховный суд законопроект, запрещающий вести съемку систем противовоздушной обороны (о двух аналогичных по смыслу законопроектах, разработанных Госсоветом Крыма и сенаторами, “Ъ” писал в №148 от 15 августа и №150 от 17 августа).

Наконец, московский кандидат пообещал помочь многодетным семьям бесплатными школьными обедами и проездом на общественном транспорте, а также 20 тыс. руб. на подготовку школьника к учебному году. Программа также предусматривает индексацию пенсий работающим пенсионерам, назначение руководителей ГБУ «Жилищник» муниципальными депутатами, отмену платы за парковки в ночное время. Партия выступает за запрет на убийство домашних животных региональными властями (весной Дума закон приняла дающий региональным властям возможность принимать самостоятельные меры контроля бездомных животных).

Наконец, эсеры предлагают свой альтернативный «справедливый» бюджет города.

«Это не моя программа. Это программа партии "Справедливая Россия — За правду", которую мы начали делать и реализовывать в прошлом году на муниципальных выборах в Москве и продолжаем разрабатывать и осуществлять здесь, на выборах мэра. С этой программой партия пойдет на выборы в Московскую городскую думу в следующем году, и она станет частью большой партийной программы на выборах в Госдуму в 2026 году. Некоторые из этих программных положений будут в программе кандидата в президенты»,— замахнулся господин Гусев, напомнив, что СРЗП приняла решение поддержать на предстоящих президентских выборах Владимира Путина. «А это значит, что наши идеи, наработки, программные тезисы мы передадим кандидату в президенты Владимиру Владимировичу Путину»,— пояснил эсер. Напомним, что сам Владимир Путин пока не комментировал свое возможное участие в президентских выборах.

Советники Дмитрия Гусева эмоционально поддержали своего кандидата. «Конкурентов у Гусева, кроме Собянина, нет»,— заявил председатель гражданской коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов. По его словам, несмотря на высокую популярность действующего мэра, если «поднапрячься», то может случиться второй тур, а там «возможны варианты».

Экономист Валерий Корнеев считает, что московские и даже федеральные власти уже прислушиваются к предвыборной программе СРЗП, в частности устанавливая высотные антенны на зданиях, чтобы выстроить «купол безопасности» (подтверждений, что это реализуется по инициативе Дмитрия Гусева, у “Ъ” нет).

«Среди всех кандидатов в мэры мое женское сердце отдано Дмитрию Геннадиевичу (Гусеву.— “Ъ”), потому что он лучший»,— поделилась лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева. Господин Гусев ответил ей взаимностью: по его словам, она будет кандидатом СРЗП на выборах в Мосгордуму.

«Нужно остановиться в Москве с внешними изменениями, а то она станет как дамы, которые боятся стареть, и начинает злоупотреблять пластическими и в конце»,— продолжила женскую тему доверенное лицо кандидата от СРЗП, актриса и драматург Елена Скороходова. Вместо того чтобы устанавливать иллюминацию в Москве, «все эти шарики и шатры», нужно решать реальные проблемы, потому что «детей не на что в школу собирать», пояснила оратор. Напоследок она прочла агитационные стихи: «Как устаревший маникюр, бордюр меняют на бордюр».

Руководитель фракции СРЗП в Мосгордуме Магомет Яндиев также выступил с креативом, предложив предвыборный слоган: «Гуси спасли Рим, а Гусев спасет Москву».

Также в ходе презентации программы актриса Ольга Будина показала фильм об участниках спецоперации. Дмитрий Гусев назвал ее одним из своих кандидатов в сенаторы.

Политолог Константин Калачев, ознакомившись с программой господина Гусева, отмечает, что задачи там обозначены правильные, что не всегда можно сказать о предлагаемых решениях.

«Например, я совсем не уверен, что увеличение числа участковых в три раза — это гарантия безопасности москвичей. Если один участковый ничего не делает, то и три будут ничего не делать. По количеству полицейских на душу населения Россия в лидерах. Решило ли это, например, проблему тяжких преступлений?» — приводит пример эксперт. Что касается предложений, касающихся многодетных семей, то, по словам Константина Калачева, многие из них уже реализуются мэрией. «В целом да, программа без прорисовки деталей, да, в ней хватает популизма. Но с точки зрения выбора приоритетов все правильно»,— резюмирует политолог. По его словам, программа не подойдет для работы мэром, но «ведь, скорее всего, эта работа в планы не входит», и задача кампании Дмитрия Гусева — усиление позиции партии в столице. «А для продвижения тематических линий партии и обозначения себя в качестве ее московского лидера — самое то»,— заключает господина Калачев.

Ксения Веретенникова