Примеры для поддержания

В подмосковном селе Рождествено в выходные прошел XII съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Делегаты переизбрали на новый срок руководящий триумвират в лице Сергея Миронова, Геннадия Семигина и Захара Прилепина, наделили партийный президиум почти что чрезвычайными полномочиями и провозгласили курс на «новый, суверенный социализм» без излишней оппозиционности. Мероприятие прошло под лозунгами безусловной поддержки специальной военной операции на Украине и лично Владимира Путина, которого эсеры пообещали выдвинуть на новый президентский срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместе с Сергеем Мироновым в съезде СРЗП заочно поучаствовал и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вместе с Сергеем Мироновым в съезде СРЗП заочно поучаствовал и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что лидер СРЗП Сергей Миронов волновался, уместно ли проводить в нынешней непростой обстановке партийный съезд, нагляднее всего свидетельствовал строгий «сухой закон», введенный в день форума на подмосковной базе отдыха «Снегири». Придать мероприятию больше соответствия текущему моменту также должны были выставка детских рисунков на боевую тематику и часовое выступление поэтов-патриотов. «Посмотрите на нас: из вчерашних обычных мальчишек родилось поколение Z!» — гремел с пьедестала десантник Сергей Лобанов.

«Мальчишек» среди делегатов и правда видно не было (молодежное крыло СРЗП отзаседало еще в Первомай), как и традиционных эсеровских лозунгов за доступную медицину, неподкупное чиновничество и справедливое ЖКХ.

Вместо этого желто-коричневые стенды клялись в поддержке спецоперации и рассказывали, как Сергей Миронов работал на независимость донбасских республик все последние восемь лет.

Приобщиться к хронике и вообще перемещаться между помещениями, не говоря уже о входе, дозволяли строго после личного досмотра. От тесного общения с охраной не спасали ни мандаты, ни медали, обладателей которых в «Снегирях» собралось едва ли не больше, чем депутатов.

Приглашенные гости носили преимущественно военные кители или камуфляж. Их чествованием, а также патриотической песней, автор которой призывал отомстить «за Дашу, Крымский мост и новый русский холокост», открылась официальная программа съезда.

Партийными наградами отметили эсеров-военнослужащих, бойцов «подшефного» мотострелкового полка и батальона «Оплот», где служил сопредседатель СРЗП Захар Прилепин. Сам раненный при покушении писатель на форуме не появился, но в холле делегаты и гости могли оставить для него пожелания.

Другим незримым участником мероприятия оказался Владимир Путин. Господин Миронов зачитал партийцам президентское приветствие к началу съезда, несколько раз помянул главу государства восхищенным словом в собственной речи (она по большей части касалась украинских событий) и наконец предложил соратникам выдвинуть господина Путина кандидатом на президентских выборах 2024 года. «С одной стороны, мы понимаем, что, когда идут боевые действия, может быть, и не до выборов. Но я абсолютно убежден, что всенародная поддержка нашего президента и легитимизация верховного главнокомандующего во время боевых действий очень нужны»,— объяснил свою логику председатель СРЗП. Делегаты его горячо поддержали.

Сопредседатель партии Геннадий Семигин тоже размышлял о будущем: «После президентских выборов политическая система может сильно измениться. Возникает закономерный вопрос: каковы роль и место нашей партии в этих изменениях?» Схожим вопросом задался депутат Госдумы Андрей Кузнецов: «Где граница между тем, чтобы не раскачивать лодку и при этом не замолчать те проблемы, которые возникают?» Однозначного ответа не дал ни один из выступавших, но и окончательно расстаться с оппозиционностью в СРЗП вроде бы не готовы. «Мы претендуем на власть, добиваемся власти, имеем право на власть. Рискну сказать, что мы лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, чем власть»,— написал в своем приветствии съезду Захар Прилепин. Хотя в итоговой резолюции «СРЗП будущего» скромно описана как лидирующая политическая сила левого толка, а не просто лидирующая.

Впрочем, насчет «раскачивания лодки» внутри партии ее руководители высказались весьма отчетливо, дав понять, что не станут этого терпеть. Публично обличать несогласных, выказавших в прошлом году недовольство курсом СРЗП, на съезде, правда, не стали, но несколько прецедентов все же припомнил глава ревизионной комиссии Николай Левичев: «Обидно, когда человек, принесший партии пользу на пять копеек, покидает ее, унося благ на пять рублей. Не буду называть этих предателей, вы их знаете. Одним в кошмарном сне кувалда примерещилась (вероятно, намек на экс-главу петербургского отделения Марину Шишкину, критиковавшую лидеров СРЗП за союз с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.— “Ъ”), другие якобы не могут "Справедливую Россию" от "Единой" отличить».

Не обошлось и без кадровых корректировок в руководящих органах. Президиум Центрального совета партии покинули выходец из «Патриотов России» Светлана Афанасьева, многолетний депутат Госдумы Федот Тумусов и один из основателей партии, астраханский депутат Олег Шеин. «Это мое сознательное решение. Никаких разочарований»,— сказал последний “Ъ”. В новый же состав президиума, в частности, вошли бывший член ЛДПР, сенатор Сергей Безденежных, отсутствовавший на съезде экс-губернатор Омской области Александр Бурков, новый лидер питерских эсеров Надежда Тихонова, а также депутаты Госдумы Тимур Каноков и Яна Лантратова. Госпожа Лантратова, которая почти всю публичную часть съезда провела по правую руку от Сергея Миронова, сообщила “Ъ”, что первоочередной задачей в новой должности для нее станет координация и оптимизация работы партии по вопросам, связанным с военной операцией на Украине. «Ну и, конечно, моя тема (образование.— “Ъ”), как первого зампреда комитета по просвещению»,— добавила депутат.

Одновременно поправками, внесенными в устав, съезд делегировал обновленному президиуму расширенные полномочия: созыв съезда, разработка стратегии партстроительства, «обобщение» предложений по изменениям в уставе и программе, утверждение и корректировка партийного бюджета и сметы текущих расходов. Руководить этим органом, согласно обновленному уставу, будет бюро из семи человек, трое из которых по итогам отдельного голосования были переизбраны на посты председателя и двух сопредседателей СРЗП. Конкурентов у господ Миронова, Семигина и Прилепина в бюллетенях не было.

«Дорогие мои, какие же вы молодцы! — уверял партийцев Сергей Миронов по итогам съезда.— Я горжусь вами. Сейчас уже можно говорить: были сомнения, а нужно ли именно сейчас проводить съезд. Но то, как организованно, четко мы провели съезд, вселяет гордость и уверенность в том, что все задачи, которые мы перед собой ставим, и все обязательства, которые мы берем перед гражданами, мы обязательно выполним. Иного не дано».

Окончательно убедить участников форума в уместности происходящего помогли новости, поступившие с фронтов прямо в разгар съезда: выступления делегатов были прерваны сообщением о взятии Бахмута (Артемовска). Партийцы встретили его громовыми аплодисментами и назвали победу «подарком к мероприятию». А голоса Евгения Пригожина и военкоров, звучавшие из динамиков смартфонов, периодически перебивали выступавших до самого конца официальной части мероприятия.

Григорий Лейба