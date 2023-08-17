Собрать побольше — потратить поменьше

Предвыборные публичные мероприятия оказались самой редкой статьей расходов на выборах мэра Москвы, следует из опубликованных Мосгоризбиркомом (МГИК) свежих сведений о поступлении и расходовании средств на счетах кандидатов. Чаще же всего эти деньги тратятся на различные виды агитации. При этом по объему привлеченного финансирования многие участники выборов уже превзошли показатели пятилетней давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на то что кампания по выборам мэра вошла в решающую фазу — на этой неделе начался период агитации в СМИ,— многие ее участники с финансовой точки зрения так и не раскачались, следует из опубликованных МГИК данных. Например, депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») привлек в свой избирательный фонд всего 99 тыс. руб., а потратил 97 тыс. Впрочем, в его штабе утверждают, что это устаревшие данные: «Там уже больше». Но насколько больше, соратники господина Гусева пока сказать не готовы: «Это внутренняя конфиденциальная информация». Эсеры отмечают, что запланировали выпуск агитационных материалов, в числе которых будут газета, листовка, наружные конструкции, мерч, наклейки на машины и пр.— все это появится после того, как первые экземпляры передадут в МГИК.

Самым обеспеченным кандидатом сейчас является действующий градоначальник Сергей Собянин («Единая Россия») — на его счету 175 млн руб., и это уже больше, чем общая сумма его расходов на выборах в 2018 году (тогда мэр потратил на выборы 144 млн руб.). МГИК не уточняет происхождение этих средств — известно лишь, что по 25 млн руб. кандидату перечислили НКО, традиционно спонсирующие «Единую Россию»: Фонд регионального развития и Фонд поддержки регионального сотрудничества. Поступления в избирательный фонд господина Собянина пока заметно преобладают над тратами: израсходовать он успел всего 16,5 млн руб., половина из них (8,2 млн) ушла на изготовление и распространение агитматериалов. Судя по структуре расходов (транши размером от 79 тыс. до 2,8 млн руб.), некоторые материалы изготавливаются небольшими тиражами. К примеру, тираж брошюры «Москва: итоги и планы развития города до 2028 года», которой “Ъ” обзавелся в общественном штабе кандидата, составляет всего 1 тыс. экземпляров, а буклеты, посвященные развитию разных отраслей городского хозяйства, отпечатаны тиражом 10 тыс. экземпляров.

На втором месте по размерам избирательного фонда — кандидат от КПРФ Леонид Зюганов: он собрал 20,2 млн руб. и 9,4 млн из них уже потратил (для сравнения: в 2018 году стоимость всей кампании кандидата от КПРФ Владимира Кумина составила 20 млн руб.). 6,8 млн руб. коммунист заплатил за агитматериалы, а еще 995 тыс.— за публичные предвыборные мероприятия. Кстати, кандидат Зюганов оказался единственным, у кого подобная статья расходов вообще присутствует.

Кандидат от ЛДПР вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, по информации МГИК, собрал в избирательный фонд 10 млн руб., а потратил 3,1 млн, в том числе 1,4 млн — на агитацию. Но и в его штабе “Ъ” заверили, что эти данные не отражают реальный ход кампании, так как со счета депутата потрачено уже около 25 млн руб. Основную часть этих средств внесла партия. Самая большая часть расходов — это наружная реклама в Москве: медиафасады и рекламные щиты. Остальные средства пошли на атрибутику для агитаторов (кепки, планшеты, поло, сумки), издание газеты (раздается ежедневно около станций метро), а также на аренду и «брендирование мобильных приемных». Акцент в распространении агитматериалов либерал-демократы сделали на спальных районах Москвы, «поскольку ключевой тезис программы Бориса Чернышова — это ликвидация неравенства между развитием центра и окраин столицы», говорят штабисты. Они также подчеркивают, что их кандидат не пропустил ни одного раунда бесплатных теледебатов. В ближайшее время штаб планирует выпуск печатной версии программы и других агитационных материалов.

Ну а вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), который на старте кампании мог похвастаться самым большим избирательным фондом, теперь только на четвертом месте с 7,4 млн руб. 6,9 млн из них он уже израсходовал, в том числе 1,2 млн — на изготовление и распространение агитматериалов. На самом же деле на газеты, баннеры и уличную агитацию израсходовали более 5 млн из этих 6,9 млн руб., уточнили “Ъ” в штабе господина Даванкова.

Агитационная кампания в Москве довольно интенсивная: кандидаты явно сражаются не только за результат, но еще и за узнаваемость в преддверии нового федерального цикла, говорит политолог Константин Калачев. Но ставку при этом они делают на разное, считает эксперт. Например, Борис Чернышов — на имиджевые характеристики (молодость и честность), Дмитрий Гусев — на программное позиционирование (он взял на вооружение тему бесплатного проезда для жителей города) и бренд партии, а Владислав Даванков — безусловный чемпион по количеству информповодов и встреч с жителями города, перечисляет господин Калачев. Самая же незаметная кампания, по его оценке, у Леонида Зюганова, который явно делает ставку на узнаваемость фамилии.

Анастасия Корня, Григорий Лейба