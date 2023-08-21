СКР возбудил дело об убийстве после пропажи в Анапе 9-летней Камиллы Одамбаевой

Следователи в Анапе возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи девятилетней Камиллы Одамбаевой, которая два дня назад ушла из дома и до сих пор не найдена. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео «Типичная Анапа» Фото: скриншот видео «Типичная Анапа»

«Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СКР по краю Андреем Масловым поставлен на контроль»,— отметили в ведомстве.

Камилу Одамбаеву, одетую в желтый сарафан, видели в последний раз в субботу, 19 августа, на детской площадке во дворе дома №288Б по улице Шевченко. Видео опубликовали в городских Telegram-каналах.

К поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтеры краевого отряда «Лизы Алерт».

Приметы пропавшей девочки:

рост 125 см,

худощавого телосложения,

волосы темно-русые,

глаза карие.

В день исчезновения девочка была одета в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепанцы.

Наталья Решетняк

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