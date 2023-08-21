Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил дело об убийстве после пропажи в Анапе 9-летней Камиллы Одамбаевой

Следователи в Анапе возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи девятилетней Камиллы Одамбаевой, которая два дня назад ушла из дома и до сих пор не найдена. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: скриншот видео «Типичная Анапа»

Фото: скриншот видео «Типичная Анапа»

«Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления СКР по краю Андреем Масловым поставлен на контроль»,— отметили в ведомстве.

Камилу Одамбаеву, одетую в желтый сарафан, видели в последний раз в субботу, 19 августа, на детской площадке во дворе дома №288Б по улице Шевченко. Видео опубликовали в городских Telegram-каналах.

К поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтеры краевого отряда «Лизы Алерт».

Приметы пропавшей девочки:

  • рост 125 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы темно-русые,
  • глаза карие.

В день исчезновения девочка была одета в ярко-желтый сарафан и сиреневые шлепанцы.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...