Минприроды предложило льготную ставку для аренды лесов в присоединенных регионах

Минприроды подготовило проект, вводящий ставки за аренду лесных участков и понижающий коэффициент к ним на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Представитель министерства заявил, что документ разработали после обращения вице-премьера ДНР Владимира Ежикова к главе Минприроды Александру Козлову.

«Сделано это для организации эффективной работы в сфере лесных отношений и процессов интеграции в правовое поле страны»,— уточнили «Ведомостям» в ведомстве. Его представитель добавил, что понижающий коэффициент, фактически снижающий стандартные ставки аренды в 10 раз, нужно установить для улучшения ситуации в лесной отрасли присоединенных регионов. Он будет действовать до 1 января 2026 года.

Согласно проекту, ставки аренды леса и плата за заготовку лесных ресурсов необходимы для определения вреда, причиненного лесам, а также для появления возможности заключения договоров аренды лесных участков. При «стабилизации политической и социально-экономической ситуации» жители и компании смогут арендовать участки леса, чтобы создать на них охотничье, рыболовное хозяйство или выращивать ягоды, декоративные растения и саженцы деревьев. Минприроды также предложило ввести ставку платы за заготовку лесных ресурсов, в частности, хвороста, бересты и елей или «деревьев других хвойных пород для новогодних праздников».

Как сообщал «Ъ», российская лесопромышленная отрасль восстанавливается после шока, связанного с санкциями и потерей Европы как ключевого экспортного рынка. Стабилизация логистики и ослабление рубля в 2023 году помогли наиболее пострадавшим сегментам пиломатериалов и деревопереработки.

Подробности — в материале «Ъ» «Лес не разобрался в себе».

Лаура Кеффер