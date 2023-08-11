Лес не разобрался в себе

Российская лесопромышленная отрасль восстанавливается после шока, связанного с санкциями и потерей Европы как ключевого экспортного рынка. Стабилизация логистики и ослабление рубля в 2023 году помогли наиболее пострадавшим сегментам пиломатериалов и деревопереработки. Но более явно проявились проблемы в целлюлозно-бумажной промышленности. Стесненные возможности экспорта заставляют компании разворачиваться на внутренний рынок. Однако для успешного выхода в новые продуктовые ниши необходима модернизация, окупаемость которой без протекционистских мер под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Российская лесная промышленность в первом полугодии 2023 года не смогла полностью преодолеть проблемы, возникшие в прошлом году из-за потери привычных экспортных рынков. За январь—июнь производство почти всех видов лесопромышленной продукции сократилось.

По данным Росстата, выпуск пиломатериалов снизился на 9,1%, до 14 млн кубометров. Производство фанеры просело на 16,4% до 1,58 млн кубометров, древесноволокнистых плит (ДВП) — на 15,7%, до 309 млн условных кв. м. Сильнее всего (на 44,6%) рухнуло производство топливных пеллет, до 646 тыс. тонн. Единственным исключением стали древесно-стружечные плиты (ДСП), выпуск которых увеличился на 0,3%.

Производство целлюлозы, которому в 2022 году удалось практически избежать падения, в первом полугодии снизилось на 3,5%, до 4,3 млн тонн, бумаги и картона — на 4,6%, до 4,9 млн тонн. Выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги, который в прошлом году увеличился на 8,4%, замедлил рост до 3,3% (до 3,9 млрд кв. м).

Экспорт оттолкнулся от дна

Динамика стала результатом потери крупных экспортных рынков сбыта в ЕС. Под эмбарго в 2022 году попали все основные группы товаров: древесина и изделия из нее, в том числе фанера, плиты и пеллеты, целлюлоза и отдельные виды бумаги и картона. По оценкам Рослесинфорга, на недружественные страны (в основном европейские) в 2021 году приходилось около 46% от всего экспорта российской лесопромышленной продукции.

Потеряв традиционные рынки, лесопромышленники оказались перед не таким уж большим выбором: наращивать поставки на внутренний рынок или переориентировать экспорт. Но массовый разворот производителей внутрь страны (например, Segezha Group в третьем квартале по сравнению с предыдущим удвоила поставки бумаги в Россию и втрое увеличила продажи фанеры) закономерно привел к быстрому перенасыщению рынка, обвалу спроса и цен еще до конца года.

Что касается экспорта, то после долгой борьбы с логистическими ограничениями на Восточном полигоне и перебоями с контейнерными перевозками, особенно на Северо-Западе, поставки начали медленно восстанавливаться. Для пиломатериалов почти единственным крупным и платежеспособным рынком сбыта остался Китай. Помимо него в тройку лидеров вошли Узбекистан и Казахстан (1 млн кубометров и 408 тыс. кубометров соответственно).

Главными причинами восстановления экспорта по сравнению со вторым полугодием 2022 года, по мнению участников рынка, стало общее налаживание логистики, увеличение транспортных субсидий со стороны государства (в том числе в рамках февральских поручений президента РФ), а также, особенно в последние месяцы, ослабление рубля.

В Минпромторге считают, что в первом полугодии ряд подсекторов показал рост производства на 3–4%, и это «неплохой результат». «Позитивные тенденции сформировались прежде всего благодаря проделанной работе Минпромторга по поддержке отечественных производителей и перестраиванию транспортного-логистических маршрутов»,— подчеркнули в министерстве. Там уверяют, что все поручения президента выполнены или будут исполнены в отведенные сроки, а ситуация с отгрузкой продукции ЛПК «стабильна». Лесопромышленники жаловались профильному вице-премьеру Виктории Абрамченко на то, что обещанные после февральского совещания у президента меры поддержки так и не заработали (см. “Ъ” от 8 июня).

В крупнейшем в мире производителе фанеры «Свеза» отметили перенаправление экспорта в Азию, СНГ и на Ближний Восток, однако добавили, что «говорить о возвращении к прежним объемам выпуска пока преждевременно». Для этого, по мнению компании, необходимо время и дальнейшая поддержка государства, в том числе сохранение транспортных субсидий и привлечение крупных грузоперевозчиков для работы по маршрутам, проходящих через порты СЗФО и Дальнего Востока. Помимо этого, ЛПК требуется поддержка при заключении межправительственных соглашений, а также инфраструктурные финансовые решения для международных расчетов.

Активное ослабление рубля, начавшееся весной, также должно поддержать экспортеров. С середины 2022 года цены на российские пиломатериалы снизились на 40–50% в долларовом выражении (см. инфографику), однако благодаря курсу влияние на экономику экспорта оказалось незначительным.

Как отмечает директор практики ЛПК Strategy Partners Валентин Гаврилов, по итогам 2023 года объемы лесозаготовки в России могут снизиться примерно на 15%, до 165 млн кубометров, однако если курс сохранится выше 85 руб./$, объем лесозаготовки может упасть гораздо меньше — до 175–185 млн кубометров. В 2022 году, по данным WhatWood, лесозаготовка составила 195 млн кубометров. Господин Гаврилов ожидает падения производства фанеры всего на 5% по итогам года, а также сохранения выпуска целлюлозы на уровне прошлого года.

Нет бумаги в своем отечестве

В Минпромторге подчеркивают, что лесопромышленные компании не снизили интереса к инвестициям, и в России активно запускаются новые проекты и завершаются старые. В «Свезе» тоже отмечают, что компания увеличит инвестиции в модернизацию производства в 2023 году на 15%, до 3 млрд руб.

Однако собеседники “Ъ” подчеркивают, что речь идет о завершении проектов, начатых еще до введения санкций. В этом году вводятся Галичский фанерный комбинат Segezha, фанерный завод «Плитвуд» — СП Череповецкого фанерно-мебельного комбината и ГК «Вологодские лесопромышленники», а также целлюлозно-картонный комбинат «Илима» в Усть-Илимске. Эти мощности, говорит один из собеседников “Ъ”, только выбрасывают на рынок дополнительные объемы, что обостряет конкуренцию и снижает цены. Согласно июльскому опросу Strategy Partners, 20% лесопромышленных компаний в 2023 году заморозили инвестпрограмму, а еще треть — снизили ее не менее чем на 30%.

Основной вопрос для большинства компаний заключается в том, где найти рынки сбыта, и следует ли переориентироваться на заполнение ниш на внутреннем рынке, что потребует изменения характера инвестиций. Прежняя стратегия крупнейших вертикально-интегрированных холдингов была направлена прежде всего на рост экспорта, однако санкции поставили ее под сомнение, поскольку заменить рынок ЕС с точки зрения маржинальности поставок нечем.

Согласно принятой правительством в 2021 году программе развития лесного комплекса, к 2030 году объем заготовки леса должен был вырасти на 30%, до 286 млн кубометров. Производство пиломатериалов планировалось нарастить с 44,7 млн кубометров в 2019 году до 62–69,5 млн кубометров, из которых внутренний спрос должен был составить лишь 24,7 млн кубометров. Выпуск товарной целлюлозы должен был вырасти на 5,7 млн тонн, что соответствует мощности шести новых крупных ЦБК, а выпуск пеллет — с 1,9 млн тонн до 2,8–5,2 млн тонн, заняв до 8% мирового рынка.

Сейчас, говорят собеседники “Ъ”, единственный рынок, способный «переварить» такие объемы пеллет,— это Китай, но поставки туда запрещены по экологическим соображениям и к тому же нецелесообразны из-за дорогой логистики.

Постепенно власти приходят к выводу, что прежнюю экспортно ориентированную стратегию развития отрасли нужно менять. В середине июля вице-спикер Совета федерации Юрий Воробьев заявлял, что России необходимо сосредоточиться на сценарии, при котором большая часть продукции лесного комплекса будет реализовываться на внутреннем рынке. Для этого, говорил он, необходимо развитие деревянного домостроения, а также строительство новых и модернизация действующих целлюлозно-бумажных комбинатов. Об этом же в июле говорил премьер Михаил Мишустин.

Однако переориентация на выпуск импортозамещающей продукции, о необходимости которой говорят и многие эксперты (см. «Цена вопроса»), затруднена тем, что для этого, как правило, необходимо модернизировать производства. К примеру, текущий спад выпуска у ЦБК вызван снижением внешнего спроса на российскую целлюлозу, которую не удается в существенных объемах продать в Китай — как считают некоторые собеседники “Ъ”, из-за низкого качества.

При этом, говорят участники рынка, заготовка и переработка леса представляет собой пирамиду, внутри которой должен использоваться весь объем получаемой древесины, в том числе балансы и отходы, которые обычно служат сырьем для ЦБК. Уже сейчас компании жалуются, что приходится оставлять балансы в лесу — это грозит штрафами за повышение пожароопасности.

Некоторые собеседники “Ъ” считают, что для создания достаточных стимулов для модернизации мощностей власти прибегнут к ограничению или запрету импорта определенной продукции. Например, из беленой целлюлозы можно делать флаф-целлюлозу, используемую в памперсах, которая сейчас в основном импортируется. В конце июля Минэкономики уже ввело заградительную импортную пошлину в 50% для фанеры.

Ольга Мордюшенко