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Покампус

Университеты Черноземья не вошли в федеральный проект по строительству инфраструктуры

Как выяснил «Ъ», ни один университет из макрорегиона не стал участником проекта Минобрнауки РФ по развитию вузовской инфраструктуры, победители которого получают федеральное софинансирование на строительство кампусов — комплексов из учебных корпусов, лабораторий и жилья для студентов. Черноземные вузы отказались от инициативы преимущественно из-за невозможности обеспечить свою часть инвестиций деньгами из местных бюджетов. Эксперты отмечают, что у передумавших остается шанс войти в проект позднее.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ни одного представителя Черноземья не оказалось в документации по итогам двух волн отбора участников проекта строительства кампусов, опубликованных Минобрнауки. В правительствах большинства областей макрорегиона также подтвердили «Ъ», что не обращались в министерство с заявками.

Всего в 2021-2023 годах в проект по созданию «кампусов мирового уровня» вошли 17 вузов. Они подготовили, согласовали с региональными властями и утвердили в министерстве дорожные карты реализации проектов. В частности, во время второй волны отбора из 39 заявок выбрали девять проектов в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории «Сириус».

В первую волну было подано 27 заявок, из которых отобрали восемь проектов: в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Общую стоимость только этих кампусов Минобрнауки оценивает в 246,2 млрд руб. 119 млрд руб. из этой суммы выделяет федеральный бюджет, а остальное должны вложить власти регионов, сами вузы и их «партнеры из бизнеса». Планируется, что в первых восьми кампусах будет введено 579,1 тыс. кв. м жилья для студентов, 417 тыс. кв. м площадей научно-образовательной и 34 тыс. кв. м спортивной инфраструктуры, а также 171,5 тыс. кв. м «прочих помещений».

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«Кампусы, интегрированные в городскую среду, будут включать многофункциональные трансформируемые пространства для учебы, научных исследований и досуга, доступные не только учащимся вузов, но и местным жителям»,— отмечают в Минобрнауки. Отбор вузов в федеральную программу проводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Всего планируется строительство 25 объектов.

В правительствах Курской, Липецкой и Тамбовской областей подтвердили «Ъ», что местные университеты не подавали заявок на участие в проекте. При этом липецкие и тамбовские власти сообщили, что причиной стало «несоответствие по формальным признакам» областных центров и вузов в них утвержденным федеральным правительством критериям для участников. В частности, они требуют населения в городе более 300 тыс. человек и подтвержденной «потребности в местах для проживания» для как минимум 2,5 тыс. студентов, преподавателей и научных сотрудников. В тамбовском облправительстве добавили, что вместо кампуса планируется построить при Тамбовском госуниверситете имени Тургенева арендный дом на 510 «мест» для студентов, преподавателей и ученых. В проекте поучаствует госкорпорация «Дом.РФ».

Общей для всех регионов причиной отказа от инициативы собеседник «Ъ» в одном из областных правительств называет нехватку денег: «Федеральный центр, как мы увидели по первой волне, оплатит не более половины расходов на строительство. Остальное нужно либо найти в региональном бюджете, либо собрать с бизнеса, а вложения требуются не в один миллиард. Даже если найти средства и завершить проект, нет гарантии, что в дальнейшем инициаторы смогут без проблем потянуть расходы на эксплуатацию».

В Белгородском национальном исследовательском госуниверситете, обладающем самым большим бюджетом среди вузов макрорегиона, также подтвердили «Ъ», что не стали подавать заявку. «В регионе сейчас не та ситуация, чтобы заниматься строительством кампусов»,— сказали в пресс-службе вуза. По данным «Ъ», другие вузы области выбрали ту же позицию, что и флагманский.

Университеты Воронежской области, по данным «Ъ», обращались в Минобрнауки с «заявлениями о намерениях подать заявку», но затем отказались от них. В пресс-службе крупнейшего в макрорегионе Воронежского государственного университета предпочли не комментировать проект кампусов. В облправительстве планируют оценить «Ъ» перспективы этой инициативы для региона позднее.

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Не вошел в число финалистов федерального конкурса, как подтвердили «Ъ» в правительстве Орловской области, и проект строительства межвузовского кампуса Орловского госуниверситета имени Тургенева (ОГУ), который был одной из крупнейших инфраструктурных инициатив губернатора Андрея Клычкова. Региональные власти и вузы собираются строить объект «самостоятельно», однако, по их данным, оплатит его полностью федеральный бюджет без необходимости местного софинансирования — в рамках целевой инвестиционной программы.

Объем инвестиций в проект оцениваете в «более» 10 млрд руб. Как сообщили в ОГУ, на 5 сентября запланирована церемония закладки «капсулы в основание кампуса» на площадке вуза в районе Наугорского шоссе. Заявляется, что объект могут сдать к сентябрю 2026-го года. Проект включает учебно-лабораторный корпус, комплекс общежитий на 1,5 тыс. человек, футбольный стадион. В качестве подрядчика по строительству, инженерным изысканиям и подготовке проектной документации местные власти выбрали московское ООО «Смарт менеджмент» чеченского девелопера Сайд-Магомеда Зубайраева.

Член комитета Госдумы РФ по образованию и науке, депутат от Орловской области Ольга Пилипенко отмечает, что черноземные вузы, которые изменят свое решение об участии в программе или «вместе с региональными властями и бизнесом» найдут необходимые средства, смогут поучаствовать в третьей волне конкурса. Она, по данным госпожи Пилипенко, ожидается в 2023-2024 годах. «Одним из важных условий для победы в проекте является обеспеченное софинансирование со стороны субъектов РФ. Оно возможно в различных пропорциях, от 5%. Также не исключается участие местных властей в формате предоставления для кампуса привлекательных участков — не у каждого вуза они уже есть в земельном банке. Но главное — активная позиция региональных властей и наличие заинтересованных участием в проекте компаний,— пояснила госпожа Пилипенко.— Каждый год количество кампусов, которые планируется строить в рамках нацпроекта, увеличивается, растет и объем доступных федеральных денег на программу. Не стоит забывать, что объекты проектируются не исключительно университетскими зданиями для проживания и обучения, а как центры интеллектуального и в том числе экономического развития регионов. Поэтому привлечение местных инвестиций в такие проекты логично и оправданно».

Сергей Калашников

  • Коммерсантъ (Воронеж) №153 от 22.08.2023, стр. 8

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