Как выяснил «Ъ», ни один университет из макрорегиона не стал участником проекта Минобрнауки РФ по развитию вузовской инфраструктуры, победители которого получают федеральное софинансирование на строительство кампусов — комплексов из учебных корпусов, лабораторий и жилья для студентов. Черноземные вузы отказались от инициативы преимущественно из-за невозможности обеспечить свою часть инвестиций деньгами из местных бюджетов. Эксперты отмечают, что у передумавших остается шанс войти в проект позднее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ни одного представителя Черноземья не оказалось в документации по итогам двух волн отбора участников проекта строительства кампусов, опубликованных Минобрнауки. В правительствах большинства областей макрорегиона также подтвердили «Ъ», что не обращались в министерство с заявками.

Всего в 2021-2023 годах в проект по созданию «кампусов мирового уровня» вошли 17 вузов. Они подготовили, согласовали с региональными властями и утвердили в министерстве дорожные карты реализации проектов. В частности, во время второй волны отбора из 39 заявок выбрали девять проектов в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, а также на федеральной территории «Сириус».

В первую волну было подано 27 заявок, из которых отобрали восемь проектов: в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Общую стоимость только этих кампусов Минобрнауки оценивает в 246,2 млрд руб. 119 млрд руб. из этой суммы выделяет федеральный бюджет, а остальное должны вложить власти регионов, сами вузы и их «партнеры из бизнеса». Планируется, что в первых восьми кампусах будет введено 579,1 тыс. кв. м жилья для студентов, 417 тыс. кв. м площадей научно-образовательной и 34 тыс. кв. м спортивной инфраструктуры, а также 171,5 тыс. кв. м «прочих помещений».

«Кампусы, интегрированные в городскую среду, будут включать многофункциональные трансформируемые пространства для учебы, научных исследований и досуга, доступные не только учащимся вузов, но и местным жителям»,— отмечают в Минобрнауки. Отбор вузов в федеральную программу проводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Всего планируется строительство 25 объектов.

В правительствах Курской, Липецкой и Тамбовской областей подтвердили «Ъ», что местные университеты не подавали заявок на участие в проекте. При этом липецкие и тамбовские власти сообщили, что причиной стало «несоответствие по формальным признакам» областных центров и вузов в них утвержденным федеральным правительством критериям для участников. В частности, они требуют населения в городе более 300 тыс. человек и подтвержденной «потребности в местах для проживания» для как минимум 2,5 тыс. студентов, преподавателей и научных сотрудников. В тамбовском облправительстве добавили, что вместо кампуса планируется построить при Тамбовском госуниверситете имени Тургенева арендный дом на 510 «мест» для студентов, преподавателей и ученых. В проекте поучаствует госкорпорация «Дом.РФ».

Общей для всех регионов причиной отказа от инициативы собеседник «Ъ» в одном из областных правительств называет нехватку денег: «Федеральный центр, как мы увидели по первой волне, оплатит не более половины расходов на строительство. Остальное нужно либо найти в региональном бюджете, либо собрать с бизнеса, а вложения требуются не в один миллиард. Даже если найти средства и завершить проект, нет гарантии, что в дальнейшем инициаторы смогут без проблем потянуть расходы на эксплуатацию».

В Белгородском национальном исследовательском госуниверситете, обладающем самым большим бюджетом среди вузов макрорегиона, также подтвердили «Ъ», что не стали подавать заявку. «В регионе сейчас не та ситуация, чтобы заниматься строительством кампусов»,— сказали в пресс-службе вуза. По данным «Ъ», другие вузы области выбрали ту же позицию, что и флагманский.

Университеты Воронежской области, по данным «Ъ», обращались в Минобрнауки с «заявлениями о намерениях подать заявку», но затем отказались от них. В пресс-службе крупнейшего в макрорегионе Воронежского государственного университета предпочли не комментировать проект кампусов. В облправительстве планируют оценить «Ъ» перспективы этой инициативы для региона позднее.

Не вошел в число финалистов федерального конкурса, как подтвердили «Ъ» в правительстве Орловской области, и проект строительства межвузовского кампуса Орловского госуниверситета имени Тургенева (ОГУ), который был одной из крупнейших инфраструктурных инициатив губернатора Андрея Клычкова. Региональные власти и вузы собираются строить объект «самостоятельно», однако, по их данным, оплатит его полностью федеральный бюджет без необходимости местного софинансирования — в рамках целевой инвестиционной программы.

Объем инвестиций в проект оцениваете в «более» 10 млрд руб. Как сообщили в ОГУ, на 5 сентября запланирована церемония закладки «капсулы в основание кампуса» на площадке вуза в районе Наугорского шоссе. Заявляется, что объект могут сдать к сентябрю 2026-го года. Проект включает учебно-лабораторный корпус, комплекс общежитий на 1,5 тыс. человек, футбольный стадион. В качестве подрядчика по строительству, инженерным изысканиям и подготовке проектной документации местные власти выбрали московское ООО «Смарт менеджмент» чеченского девелопера Сайд-Магомеда Зубайраева.

Член комитета Госдумы РФ по образованию и науке, депутат от Орловской области Ольга Пилипенко отмечает, что черноземные вузы, которые изменят свое решение об участии в программе или «вместе с региональными властями и бизнесом» найдут необходимые средства, смогут поучаствовать в третьей волне конкурса. Она, по данным госпожи Пилипенко, ожидается в 2023-2024 годах. «Одним из важных условий для победы в проекте является обеспеченное софинансирование со стороны субъектов РФ. Оно возможно в различных пропорциях, от 5%. Также не исключается участие местных властей в формате предоставления для кампуса привлекательных участков — не у каждого вуза они уже есть в земельном банке. Но главное — активная позиция региональных властей и наличие заинтересованных участием в проекте компаний,— пояснила госпожа Пилипенко.— Каждый год количество кампусов, которые планируется строить в рамках нацпроекта, увеличивается, растет и объем доступных федеральных денег на программу. Не стоит забывать, что объекты проектируются не исключительно университетскими зданиями для проживания и обучения, а как центры интеллектуального и в том числе экономического развития регионов. Поэтому привлечение местных инвестиций в такие проекты логично и оправданно».

Сергей Калашников