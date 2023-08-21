Работу Домодедово и Внуково ограничили из-за БПЛА

Столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно ограничили прием и вылет рейсов из-за обнаружения беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе аэропортов. Утром над Рузским районом Подмосковья обнаружили беспилотник. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Работу Внуково и Домодедово ограничили в одно и то же время — около 06.25. Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты. Четыре рейса, следовавшие в Шереметьево, принял аэропорт Казани, хотя первый о введении ограничений не сообщал, как и Жуковский.

Около 8:30 в Минобороны сообщили, что еще один беспилотник сбили над Истринским районом Московской области.

Позднее в Домодедово сообщили, что ограничения действовали до 8:30, сейчас аэропорт работает штатно.

Ранее работу всех четырех столичных аэропортов из-за обнаружения летящего на Москву беспилотника ограничивали 18 августа. В тот день беспилотник сбили возле Экспоцентра в районе «Москва Сити».

Анастасия Ларина