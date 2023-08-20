В Москве выпало рекордное количество осадков для 20 августа

В Москве выпало 47 мм осадков за сутки — это 60% от нормы августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Обновлен рекорд по количеству дождей для 20 августа. Предыдущий был в 1999 году (18,2 мм).

Господин Леус сообщил в Telegram, что дождей не было только на крайнем севере Подмосковья, на территории всего остального Московского региона были отмечены дожди «очень разной интенсивности». В понедельник днем существенных осадков не ожидается.

В Москве из-за ливня вводились ограничения движения по Дмитровскому шоссе. Были подтоплены некоторые улицы города, вестибюль станции Большой кольцевой линии Марьина Роща, торговые центры «Парк 11» на севере столицы и «Шоколад» в подмосковном Реутове и другие объекты.

Леонид Уварчев