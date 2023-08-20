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Коммерсантъ FM
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В Москве и Подмосковье прошел ливень, подтопило станцию БКЛ и несколько ТЦ

В некоторых районах Москвы прошел сильный ливень, столичный дептранс в связи с непогодой предупредил о возможных задержках наземного транспорта. Синоптики прогнозируют ливни с градом в Москве и области до 21 августа, в столице может выпасть более 20% месячной нормы осадков.

В связи с подтоплением проезжей части перекрыто движение в обе стороны по Дмитровскому ш. в районе пересечения с ул. Руставели. Ограничения полностью сняли около 16:35.

В соцсетях появились фото и видео из подтопленного вестибюля станции Большой кольцевой линии Марьина Роща и Часовой ул. в районе Аэропорт. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщил, что станция работает в штатном режиме, вода ушла в дренажную систему вестибюля.

На севере Москвы подтопило торговый центр «Парк 11». Вода начала затапливать первый этаж ТЦ «Шоколад» в подмосковном Реутове (на востоке от Москвы), сообщает «Осторожно, новости». Ливень обрушился также на Химки и Строгино на западе Москвы.

Baza сообщает, что ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium в Москве. Там выключился свет, вода залила сцену и танцпол. Из здания эвакуировались более 1000 человек.

По данным Росгидромета, с 15:00 до конца суток в Москве ожидаются сильные ливень и дождь, гроза, местами с градом, а также усиление ветра с порывами 12–17 м/с. В Мособласти также ожидаются град, гроза и ливень с порывами ветра до 17 м/с, сообщил Гидрометцентр.

Сейчас на улицах столицы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Могут быть изменены некоторые маршруты наземного транспорта.

Мария Федотова

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