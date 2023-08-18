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Коммерсантъ FM
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У депутатов нашлось 8,3 млн друзей

Эксперты изучили активность парламентариев в социальных сетях

Консалтинговая группа «Полилог» провела исследование аккаунтов депутатов Госдумы в соцсетях. Суммарная аудитория парламентариев составляет почти 8,3 млн подписчиков и друзей. По среднему показателю аудитории на одного депутата лидирует «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) с результатом 35685 подписчиков, а наибольшее медианное значение у ЛДПР — 8822 человека. По мнению авторов исследования, присутствие депутатов в соцсетях в наше время можно уже считать «стандартом качества их работы».

По мнению экспертов, качество работы депутатов Госдумы напрямую зависит от их активности в социальных сетях

По мнению экспертов, качество работы депутатов Госдумы напрямую зависит от их активности в социальных сетях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению экспертов, качество работы депутатов Госдумы напрямую зависит от их активности в социальных сетях

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эксперты отобрали 1006 страниц и аккаунтов, которые ведут 395 депутатов в пяти социальных сетях, пользующихся у парламентариев набольшей популярностью,— «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Дзен» и RuTube. Еще 51 депутат ни в одном из этих социальных медиа не представлен. Напомним, после объявления Meta экстремистской организацией и ее запрета в России народные избранники стали закрывать свои аккаунты в принадлежащих ей и заблокированных в РФ соцсетях (Facebook и Instagram) и переходить на российские площадки.

Суммарная аудитория всех депутатских аккаунтов составляет почти 8,3 млн подписчиков и друзей. Самыми популярными сетями оказались «ВКонтакте» (есть у 347 парламентариев) и Telegram (340). В «Одноклассниках» представлены 200 депутатов, в «Дзене» и на RuTube соответственно 36 и 21. Чем моложе депутаты, тем активнее их присутствие в соцсетях. При этом у молодых парламентариев большей популярностью пользуются «ВКонтакте» и Telegram, а аудитория народных избранников старше 55 лет смещается в сторону «Одноклассников» и «Дзена». Способ избрания, как выяснили эксперты, тоже влияет на активность депутатов в соцсетях: их ведут 95% одномандатников и 82% списочников.

По подсчетам исследователей, по среднему показателю аудитории на одного депутата лидирует СРЗП с результатом 35685 подписчиков (у «Единой России» (ЕР) — 18585), а наибольшее медианное значение по количеству аудитории у ЛДПР — 8822 (у ЕР — 6249). «В СРЗП почти каждый из членов фракции ведет более или менее популярные блоги, а у ЛДПР есть несколько продвинутых депутатов-блогеров, остальные же неактивны в соцсетях»,— пояснил “Ъ” соавтор доклада, член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук.

Самой «сетевой» фракцией оказались «Новые люди», где аккаунты есть у 100% депутатов. На последнем месте — фракция КПРФ: 40% ее членов не представлены в соцсетях вовсе. А самым медийным думским комитетом закономерно стал комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, отмечается в исследовании.

В «личном зачете» (более 1,1 млн подписчиков) безоговорочно лидирует спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР), заметно опережающий коллег по фракции — телеведущего Тимофея Баженова (729,4 тыс.) и депутата от Чечни Адама Делимханова (650 тыс.). В десятку лучших также вошли Михаил Делягин, Сергей Миронов (оба — СРЗП), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Евгений Федоров (ЕР), Нина Останина, Геннадий Зюганов (оба — КПРФ) и Иван Солодовников (ЕР). При этом 11 депутатов присутствуют во всех пяти соцсетях: это единороссы Вячеслав Володин, Mapия Бутина, Денис Майданов и Антон Горелкин, эсеры Михаил Делягин, Олег Нилов и Федот Тумусов, а также Юрий Афонин (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди») и внефракционный депутат Оксана Дмитриева.

«Присутствие депутатов в сети в 2023 году — определенный стандарт качества их работы,— отмечает один из авторов исследования, политолог Евгения Тарасова.— Социальные сети позволяют политику быть открытым к запросам граждан, информировать их о своей повестке и получать обратную связь. И гарантируют, что до депутата сможет "достучаться" гораздо большее количество людей, чем в офлайн-режиме». Кроме того, активные профили в соцсетях — это «публично-имиджевая история», которая влияет на узнаваемость и популярность политика, указывает эксперт. С другой стороны, сейчас в обществе как никогда силен запрос на реальные дела, подчеркивает госпожа Тарасова: «От политиков ждут решений, которые будут менять жизнь к лучшему. И для их принятия, по сути, социальные сети не нужны. Если время, которое можно потратить на ведение соцсетей, направляется на реальные изменения в жизни граждан, то это можно считать преимуществом "бессетевого" подхода».

Если еще два года назад ведение соцсетей считалось важной частью работы депутата и они нанимали для этой цели профессионалов, то сейчас стала очевидна бессмысленность этой деятельности, возражает политолог Петр Милосердов: «Во-первых, в голоса на выборах соцсети не конвертировались даже два года назад. Во-вторых, после ухода депутатов из Facebook и Instagram им пришлось переместиться на площадки, на которых технически неудобно вести дискуссии». К тому же люди, по мнению эксперта, стали бояться высказываться: «Разговаривать не о чем, не с кем и незачем. И то, что у 40% коммунистов нет соцсетей, не делает их более уязвимыми».

Ксения Веретенникова

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