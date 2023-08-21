Троллинг городского уровня

Екатеринбургские отделения «Единой России» (ЕР) и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) пожаловались в избирком на фейковые баннеры и листовки, размещенные от их имени в рамках кампании по выборам в гордуму. Так, главу города единоросса Алексея Орлова неизвестные изобразили на плакатах рядом с кандидатами от оппозиционных партий, а руководителя обкома КПРФ Александра Ивачева обвинили в клановости от имени СРЗП. Эксперт считает, что подобные акции следует воспринимать лишь как «троллинг оппонентов», поскольку реальных электоральных дивидендов они не принесут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самыми креативными оказались листовки «фальшивых» эсеров против настоящих коммунистов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Самыми креативными оказались листовки «фальшивых» эсеров против настоящих коммунистов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первую порцию псевдоагитации екатеринбуржцы заметили на нескольких билбордах в начале прошлой недели. На плакатах с надписью «Екатеринбург развивается» мэр Алексей Орлов, возглавляющий список ЕР на выборах в гордуму, был поочередно изображен рядом с оппозиционными кандидатами — депутатами гордумы Викторией Ивачевой, Романом Ступниковым (оба — КПРФ), Михаилом Вечкензиным (СРЗП) и Константином Киселевым («Яблоко»). Обязательные выходные данные на агитпродукции отсутствовали. Плакаты сняли с билбордов через несколько часов.

Позже неизвестные массово расклеили листовки с портретом, сложенным из двух половинок лиц — первого секретаря обкома КПРФ, зампреда областного парламента Александра Ивачева и его супруги Виктории, баллотирующейся в гордуму от Компартии. Общую голову коммунистов венчали рога, а изображение дополняли подписи «Лжекоммунисты» и «Муж и жена — одна сатана!». Надпись в партийных цветах «"Справедливая Россия" против семейных кланов» и выходные данные указывали на то, что масштабный тираж (50 тыс. экземпляров) якобы оплатили справороссы. Листовки размещали на свободных поверхностях (остановках, подъездах, заборах) в округе №22 Чкаловского района, где избирается госпожа Ивачева.

Обе пострадавшие партии — ЕР и СРЗП — пожаловались на фейковую агитацию в Ленинский территориальный избирком (ТИК), который занимается организацией выборов в гордуму. «Установлено, что агитационные материалы не заказывались и не оплачивались участниками кампании официально. Мы обратились в УМВД по Екатеринбургу с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности»,— сообщил “Ъ” председатель ТИК Вадим Антошин.

По мнению осведомленного собеседника “Ъ” на уральском рынке политтехнологических услуг, лжеагитацию с символикой единороссов применил один из кандидатов, появившихся на баннере в компании главы города, а трех других «налепили для отвода глаз». Листовки же с семейной парой из КПРФ не заказывали ни справороссы, ни сами коммунисты, считает источник: «Это не "самострел" и, конечно, никакие не эсеры — для них-то эта история как раз наиболее болезненна».

«Нет особых надежд, что будут найдены исполнители,— посетовал в беседе с “Ъ” Александр Ивачев.— Практика показывает, что этого почти никогда не происходит». При этом он заявил, что заказчики акции ему «понятны», и это не справороссы: «Есть только один оппонент, который (в этом.— “Ъ”) заинтересован, и этот оппонент использует такие грязные технологии». Однако имени этого человека господин Ивачев не назвал. Он также считает, что в конечном счете ситуация сыграет в минус конкурентам и в плюс коммунистам, ведь «избиратели умные и догадываются, кто это сделал».

Задействованный в лжеагитации ЕР «яблочник» Константин Киселев рассказал “Ъ”, что воспринял свое появление по соседству с мэром как противопоставление: «В душе, политтехнологически я не был против». Вместе с тем кандидата озадачило, что на лжеагитации «сошлись» четыре политика из трех «идеологически несопоставимых» групп: «Что объединяет эти четыре фигуры и кому это надо было делать, я догадаться не могу». По словам господина Киселева, он тоже принес в избирком заявление, в котором указал, что не давал разрешения на использование своего изображения, и попросил устранить нарушение: «Они посмотрели на меня и говорят: "Уже убрали, нарушение устранено"».

Уральский политолог Алексей Шабуров отмечает, что в Екатеринбурге давно практикуют подобные технологии, но «по сравнению с тем, что было в девяностые и нулевые, это детские игры». Сейчас нечестные приемы применяют скорее по старой памяти, считает эксперт. «Есть убеждение, что нужен черный пиар, и есть заложенный бюджет, вот и придумывают такие истории»,— поясняет господин Шабуров. Но подобные акции, по его мнению, следует воспринимать лишь как «троллинг оппонентов», поскольку их электоральная эффективность минимальна: «Да, политическая тусовка это все обсуждает, смеется, друг другу пересылает, но это то же самое, как в Telegram-канале смешную картинку запостить. Тут просто бюджет в сто раз больше, вот все этими картинками и обклеили».

Григорий Лейба; Василий Алексеев, Екатеринбург