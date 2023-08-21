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Коммерсантъ FM
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Литва вошла в игру

Зарубежные бенефициары «Гейм Инсайт» решили расплатиться по долгам компании

В деле о банкротстве некогда крупной российской студии разработки видеоигр «Гейм Инсайт» появились новые подробности. Представители материнской компании — литовской Game Insight UAB — признали долги в €1,92 млн перед дочерней структурой и заявили о намерении погасить задолженность так, чтобы не нарушить санкции Евросоюза. Для этого компания уже проводит консультации с властями Литвы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Литовская студия Game Insight UAB, материнская компания ООО «Гейм Инсайт» (сейчас находится в процедуре конкурсного производства), в рамках дела о банкротстве 17 августа подтвердила долг в €1,92 млн перед российской дочерней структурой, рассказал “Ъ” представитель владельцев Game Insight UAB Александр Масгутов. По его словам, литовская компания, несмотря на санкционные ограничения Евросоюза, а также запрет на перевод денежных средств из литовских в российские банки, «имеет возможность и намерение погасить задолженность в полном объеме». Компания, говорит господин Масгутов, проводит консультации с исполнительными и финансовыми органами Литвы о возможных «механизмах преодоления сложившейся санкционно-правовой коллизии, возможной легализации российских судебных актов на территории Литвы».

Студию «Гейм Инсайт», как писал Forbes в 2013 году, учредили бывший первый вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк и Алиса Чумаченко. В портфеле проекты Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders. Компания занималась разработкой и поддержкой мобильных игр по заказу Game Insight UAB. По итогам 2021 года выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,5 млрд руб. при чистой прибыли 100 млн руб.

Летом 2022 года на предприятии началась процедура ликвидации, а затем, уже осенью, суд ввел на нем конкурсное производство. Тогда в реестр требований кредиторов были включены требования на сумму около 125 млн руб., большая часть — долги по зарплате. В рамках этого дела конкурсный управляющий должника Денис Качура в марте подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, как он посчитал, контролирующих должника лиц (см. “Ъ” от 24 июля).

Почему к банкротству «Гейм Инсайт» возникали вопросы

Причины, по которым Game Insigh UAB не может перевести деньги в Россию, неочевидны, говорит партнер NSP, адвокат Арам Григорян: «Похоже, что проблемы могут быть связаны с перестраховкой литовских банков, которые безосновательно опасаются нарушить санкционные ограничения ЕС». При этом юристы говорят, что у литовской структуры есть ряд способов расплатиться с банкротом. Например, говорит господин Григорян, долги по поручению Game Insigh UAB может погасить третье лицо: «Это может быть российская компания либо иностранная структура, которая сможет провести платеж в российский банк».

Оптимальным способом погашения долга может быть и покупка дебиторской задолженности к материнской компании с торгов, добавляет партнер компании ProLegals Елена Кравцова. «На практике чаще такие сделки совершаются с участием третьих лиц, которые имеют собственные обязательства перед материнской компанией. Но это может быть и предоставленное каким-либо образом финансирование, в том числе иностранного банка через дочерние банки, зарегистрированные в России»,— объясняет госпожа Кравцова.

Никита Королев, Анна Занина

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