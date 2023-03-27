«Гейм» на выбывание

В деле о банкротстве некогда крупного российского разработчика игр «Гейм Инсайт» появились косвенные данные о том, что уже в предбанкротном состоянии предпринимались попытки вывода из компании ключевых сотрудников, финансовых потоков и основных разработок. Управляющий ООО уже обратился в суд, чтобы привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Но доказать нарушения будет непросто, полагают юристы, изучившие дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Гейм Инсайт» (некогда крупный российский разработчик мобильных видеоигр, который признан банкротом) Денис Качура подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника, соответствующее сообщение опубликовано в ЕФРСБ. Данных о сумме требований в базе нет. Господин Качура отказался от комментариев.

«Гейм Инсайт» учредили бывший вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк и Алиса Чумаченко, писал Forbes в 2013 году. В портфеле компании такие проекты, как «Paradise Island», «Guns of Boom», «Cloud Raiders». По итогам 2021 года она показала выручку 1,5 млрд руб. при чистой прибыли 100 млн руб. «Гейм Инсайт» подала заявление о своем банкротстве в августе 2022 года, в октябре ее признали банкротом. Большую часть задолженности составляют долги по зарплате — около 125 млн руб.

В списке лиц, которых управляющий хочет привлечь к ответственности,— десять компаний и несколько граждан. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом банкротства, предполагает, что перечисленные в заявлении Game Insight Group UAB, Game Insight UAB (Литва), Game Insight Holdings LTD (Кипр) и т. д., по сути, входили в группу, которая контролировала «Гейм Инсайт», при этом Михаил Винчель, Григорий Фингер (сооснователи Mail.ru Group; вышли из числа совладельцев в 2012 году) и Игорь Мацанюк выступали ее конечными бенефициарами. Все они не ответили “Ъ”.

Во вторую группу входят российские ООО «Дата-Код», ООО «Меджик Крафт» и Tsogen (Узбекистан), говорит собеседник “Ъ”: «Незадолго до начала банкротства "Гейм Инсайт" первые два юрлица стали нанимать сотрудников компании. Перешедшие туда люди занимались разработкой и поддержкой тех игр, которые издавал банкрот». Tsogen использовалась для передачи оплаты российским структурам, считает источник “Ъ”.

Эту информацию “Ъ” подтвердил бывший сотрудник «Гейм Инсайт»: «Летом 2022 года, незадолго до объявления о ликвидации компании, мы получили на почту анонимные предложения перейти в "Дата-Код", чтобы продолжить работу. 171 сотрудник принял предложение, но уже в сентябре их уволили». Он добавляет, что после этого части сотрудников предложили переехать в Узбекистан и устроиться в Tsogen, чтобы заниматься поддержкой игр, разработанных «Гейм Инсайт».

Судебной практике известны случаи, когда банкротство одной компании из группы сопровождалось переводом финансовых потоков на иных участников путем перевода работников, передачи имущества и перезаключения договоров с контрагентами от нового лица, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Никита Саттаров. «Компании-банкроту при этом причиняется ущерб, так как перенаправленные финансовые потоки положительно сказались бы на погашении требований кредиторов»,— отмечает он.

Вероятность привлечения к субсидиарной ответственности большинства из указанных лиц выглядит низкой, полагает руководитель юридического департамента «Юстикома» Вероника Литвиненко. По данным из открытых источников, поясняет она, юридические связи, на которые чаще всего обращают внимание судьи, в данном случае отсутствуют. «Проверив связи ООО "Гейм Инсайт" с указанными физическими и юридическими лицами, мы выяснили, что признаками контролирующего должника лица обладает только ООО "Меджик Крафт",— уточнила госпожа Литвиненко,— так как ранее у компаний был один гендиректор».

Никита Королев, Екатерина Волкова