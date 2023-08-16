Рыба пошла с Фарерских островов

После прошлогоднего провала в России рыбного импорта его объемы начали восстанавливаться. За январь—июнь ввезено 345 тыс. тонн продукции, что на 23% больше год к году. Около четверти объема пришлось на Фарерские острова, остающиеся крупным экспортером на российском рынке. В три—семь раз увеличились поставки из Индии и Саудовской Аравии, откуда ввозятся в основном недорогие виды креветок. Однако новый виток ослабления рубля уже по итогам августа может привести к снижению импорта, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из имеющихся у “Ъ” данных Рыбного союза следует, что в январе—июле 2023 года импорт рыбной продукции в РФ вырос на 23% год к году, до 345 тыс. тонн, а его общая стоимость — на 17%, до $1,3 млрд. В Росрыболовстве также отмечают эту тенденцию, добавляя, что за этот период поставки мороженой рыбы увеличились на 46% год к году, до 153 тыс. тонн, ракообразных и моллюсков — в два раза, до 73 тыс. тонн.

Заметнее всего — на 52%, до 60 тыс. тонн,— ввоз в РФ нарастили Фарерские острова. За семь месяцев 2023 года доля этой автономии Дании составила 24% в общем объеме импорта против 20% годом ранее. Фарерские острова не попали под продуктовое эмбарго, введенное в 2014 году Россией в отношении ряда товаров из ЕС в качестве контрмеры западным санкциям.

Также увеличила поставки Турция — на 11%, до 26 тыс. тонн, переместившись с третьего на второе место в списке основных стран—экспортеров рыбной продукции в РФ. В январе—июле этого года, по данным Росрыболовства, 73% всех поставок из Турции пришлись на свежие и охлажденные лососевые виды. Большая часть — это аквакультурная форель, говорит один из импортеров.

Серьезный рост импорта наблюдается из Эквадора — на 44% год к году, до 20,5 тыс. тонн, и Аргентины — на 39% год к году, до 12,5 тыс. тонн. В то же время Китай, традиционно лидировавший в поставках в РФ, экспортировал в РФ 30 тыс. тонн — столько же было и в аналогичном периоде прошлого года. В Рыбном союзе отмечают, что КНР не увеличивает экспорт рыбы из-за серьезной волатильности курса рубля с начала этого года.

Вьетнам, стабильно входивший в топ-5 крупных поставщиков рыбы в РФ, напротив, снизил объемы на 34%, до 15 тыс. тонн. Страна сократила поставки тилапии и пангасиуса из-за неконкурентных цен на российском рынке, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Зато из азиатских стран вдвое, до 4,5 тыс. тонн, увеличила поставки в РФ Южная Корея. В Росрыболовстве говорят, что 71% продукции из этой страны пришлось на мороженую рыбу.

Год назад ситуация с импортом рыбной продукции была противоположной. По данным Рыбного союза, в январе—июле 2022 года импорт составил 281 тыс. тонн — на 25% меньше год к году. В итоге в целом в 2022 году, по оценке союза, доля импорта в общем объеме потребления россиянами рыбной продукции сократилась до 45% против 49% годом ранее.

Прошлогодний провал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев объясняет отказом многих зарубежных поставщиков и операторов контейнерных перевозок работать с Россией сразу после начала боевых действий на Украине. «Но уже во второй половине года поставки начали налаживаться, чему способствовал в том числе рост курса рубля (после обвала весной прошлого года.— “Ъ”)»,— говорит эксперт.

В Росрыболовстве также отмечают всплеск поставок рыбной продукции в январе—июле 2023 года из Саудовской Аравии (в семь раз, до 5,9 тыс. тонн) и Индии (в три раза, до 14,8 тыс. тонн). «Сейчас Индии необходимо увеличивать поставки в РФ любой продукции, чтобы закрыть разрыв в платежном балансе на фоне роста поставок российских нефтепродуктов»,— считает Михаил Бурмистров.

Почти весь объем из Индии и Саудовской Аравии приходится на мороженые креветки. Сейчас доля этой продукции, завозимой также из Эквадора, Аргентины и Китая, в общем объеме импорта составляет 11%, и этот показатель будет расти, не исключают в Рыбном союзе. Там объясняют это снижением оптовых цен на креветок. В рознице сейчас наблюдается устойчивый спрос на замороженные креветки, подтверждает Михаил Бурмистров. Но, по его словам, эффект нового витка ослабления рубля скажется на подорожании всей импортируемой рыбной продукции. По этой причине уже по итогам августа, прогнозируют в Рыбном союзе, объемы импорта могут просесть.

Екатерина Ракитина