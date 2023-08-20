«Страна.ua»: в Киеве при детонации ракеты Р-27 погибли четыре криминалиста МВД

В результате детонации ракеты Р-27 в экспертно-криминалистическом центре МВД в Киеве погибли четыре человека и были повреждены здания. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ЧП произошло вчера, 19 августа.

«Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа “воздух—воздух” Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра»,— сообщил источник. По его словам, ракету пытались распилить болгаркой, по ней били молотом, в результате она сдетонировала. Погибли четыре эксперта, были повреждены фасады научного центра, жилого дома и общежития, пострадали два служебных автомобиля.

Р-27 — управляемая ракета средней дальности, обеспечивает перехват самолетов и БПЛА, а также крылатых ракет. Выпускается в России и на Украине.

19 августа глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что к пожару, по предварительным данным, привела детонация взрывоопасных предметов, с которыми работали криминалисты центра.

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Мария Федотова