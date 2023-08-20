Что происходит после ввода войск России на Украину. День 543-й

Глава Ростовской области сообщил об атаке беспилотников на воинскую часть. Работу Внуково и Домодедово временно ограничивали из-за попытки атаки БПЛА. На вокзале в Курске ликвидирован пожар, возникший после удара беспилотника. Летевший на Москву дрон был подавлен средствами РЭБ в Подмосковье. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:31. К годовщине со дня смерти Дарьи Дугиной в Донецке ее именем назвали улицу, рассказал врио главы ДНР Пушилин.

10:12. Электроподстанция в городе Суджа Курской области повреждена после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5,68 тыс. человек — «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

10:08. Аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничивали работу из-за попытки атаки БПЛА, сейчас они работают в штатном режиме — пресс-служба Росавиации.

10:07. Минобороны РФ: над Ступинским районом Московской области подавлен средствами РЭБ беспилотник, летевший в сторону Москвы.

10:05. Глава Курской области Роман Старовойт: потушен пожар на железнодорожном вокзале Курска, возникший в результате удара беспилотника, ранены пять человек.

10:04. Два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске в Ростовской области, еще один — рядом с Новошахтинском, сообщил губернатор Василий Голубев.