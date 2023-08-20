Гладков: над Белгородом и пригородами города ПВО сбила 12 воздушных целей

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Минобороны уточнили, что объекты на территории России пытались атаковать тремя БПЛА самолетного типа, аппараты были уничтожены над Белгородской областью.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле»,— написал он в своем Telegram.

Как сообщило Минобороны, атака беспилотниками со стороны Украины была пресечена около 14:00 мск. Сначала ведомство сообщило о двух уничтоженных БПЛА самолетного типа, позже об еще одном. По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня, 20 августа, сообщалось о сбитом беспилотнике на подлете к Москве. Еще один дрон упал на здание вокзала в Курске, пострадали пять человек.

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