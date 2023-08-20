Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Научрук космических миссий СССР Маров попал в больницу после крушения «Луны-25»

Один из научных руководителей космических исследований СССР, 90-летний академик Михаил Маров попал в Центральную клиническую больницу после того, как узнал о крушении автоматической межпланетной станции «Луна-25». Об этом сам господин Маров рассказал РБК и МК. Ученый заявил, что «Луна-25» была для него «последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы».

Михаил Маров, 2019 год

Михаил Маров, 2019 год

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Михаил Маров, 2019 год

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

«Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства "Роскосмоса" будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить»,— сказал господин Маров РБК.

В разговоре с МК ученый призвал не замалчивать причины крушения станции, а обсудить их, используя опыт прежних запусков. «Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы»,— добавил он.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это первый запуск российской лунной станции впервые почти за 50 лет. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. Однако сегодня, 20 августа, госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что связь со станцией «Луна-25» прервалась. По предварительной информации, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и «прекратила свое существование».

Михаил Маров родился в 1933 году. Он занимался разработкой и реализацией многолетней программы советского исследования космоса. Господин Маров в своих работах развивал исследование проблем образования и ранней эволюции Луны, их связь с формированием Земли. Созданные им модели легли в основу проектирования космических аппаратов. Награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, становился лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...