Научрук космических миссий СССР Маров попал в больницу после крушения «Луны-25»

Один из научных руководителей космических исследований СССР, 90-летний академик Михаил Маров попал в Центральную клиническую больницу после того, как узнал о крушении автоматической межпланетной станции «Луна-25». Об этом сам господин Маров рассказал РБК и МК. Ученый заявил, что «Луна-25» была для него «последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Маров, 2019 год

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Михаил Маров, 2019 год

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

«Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства "Роскосмоса" будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить»,— сказал господин Маров РБК.

В разговоре с МК ученый призвал не замалчивать причины крушения станции, а обсудить их, используя опыт прежних запусков. «Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы»,— добавил он.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это первый запуск российской лунной станции впервые почти за 50 лет. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. Однако сегодня, 20 августа, госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что связь со станцией «Луна-25» прервалась. По предварительной информации, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и «прекратила свое существование».

Михаил Маров родился в 1933 году. Он занимался разработкой и реализацией многолетней программы советского исследования космоса. Господин Маров в своих работах развивал исследование проблем образования и ранней эволюции Луны, их связь с формированием Земли. Созданные им модели легли в основу проектирования космических аппаратов. Награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, становился лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Милена Костерева