Работодатели сверились с курсом

Российские компании начали привязывать к рублю зарплаты в зарубежных подразделениях. Как сообщают «Ведомости», первой на такой шаг пошла структура из Армении, связанная с «Авито». Она платит вознаграждение сотрудникам в местных драмах, но доход при этом получает в рублях. Из-за изменений курса фирма начала терять «существенные суммы» на конвертации. По предварительным расчетам, к концу года убытки могут преодолеть отметку в 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С аналогичными проблемами сталкиваются и другие организации с филиалами за границей. Однако последовать примеру «Авито» готовы не все, отмечает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло, у которого часть сотрудников работает в Казахстане: «Понимаем, что вынуждены платить больше, чем платим в рублях здесь нашим сотрудникам. То же самое касается не только работников в найме, но и аутсорсинговых услуг, которыми мы пользуемся в том числе для поддержания операционной деятельности.

Но это абсолютные затраты, это абсолютные косты бизнеса. И сидим пересчитываем. Мы давно привыкли к динамическим бюджетам. Мы понимаем, что сегодня мы платили, условно, 50 тыс. руб., завтра — уже 70 тыс. руб. Перекладывать это мы не можем, снижать заработную плату сотрудникам не можем, потому что у нас есть трудовые договоры. И вот вынуждены за такие накладные расходы платить — никуда тут не денешься».

Из-за привязки оклада к рублю доход уехавших за рубеж сотрудников российских компаний может упасть в несколько раз. Однако не все предприниматели, с которыми поговорил “Ъ FM”, считают такую меру необходимой. Некоторые работодатели полагают, что возросшая валютная выручка компенсируют их потенциальные потери. Например, владелец сети барбершопов TOP GUN Алексей Локонцев не считает зарплатные ведомости обременительными для бюджета компании:

«Я считаю, нельзя поддаваться панике. Вот если шесть месяцев стабильно будет падение, тогда через шесть месяцев мы посмотрим, насколько у нас все изменилось, и будем принимать какие-то меры. А к скачкам мы уже привыкли и не считаем это критичной затратой. Если будет иначе, то тогда задумаемся. Пока мы полагаем, что все вернется. Плюс-минус 10 руб. для нас некритичны».

Часть компаний продолжает перечислять зарплату зарубежным сотрудникам в рублях, снимая с себя валютные риски. Однако вскоре стратегию могут пересмотреть, отмечает гендиректор компании «Like Центр» Василий Алексеев: «Если это мы решили отправить сотрудников на определенные территории, то мы как привязывались к курсу национальной валюты той страны, так и привязываемся.

Если инициатива релоцироваться была их, то мы как платили в рублях, так и платим.

Если будет устойчивый высокий курс доллара, возможно, мы пересмотрим подход. Но порядка месяца мы точно будем наблюдать за ситуацией. Сотрудников, которые проживают в других странах, у нас немного — до 10%. С теми специалистами, которых важно удержать, мы будем находить взаимовыгодные варианты решения вопроса. Что касается возможности перевода на оплату в нацвалюте, зарплата в рублях с фиксированным курсом будет понятнее и стабильнее для нас и сотрудников».

Если рубль не перейдет к укреплению, с частью зарубежного штата компании вынуждены будут расстаться, сходятся во мнении собеседники “Ъ FM”. Либо же работникам иностранных подразделений придется перебраться в Россию.

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Иван Хорушевский