Вам наплевать на соотношение рубль-доллар?

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Константин Чайкин, основатель и руководитель мануфактуры люксовых часов «Константин Чайкин»:

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

— На личной жизни это никак не сказывается, так как большую ее часть я провожу на работе. А как владельцу компании, которая производит высокоточные приборы, соотношение рубля и доллара небезразлично. С одной стороны, оборудование и инструменты, которые мы используем в производстве часов,— на 90% зарубежные. И затраты возросли из-за сложных схем доставки зарубежных комплектующих и увеличения издержек поставщиков.

С другой стороны, мы являемся экспортерами, число наших клиентов за рубежом достаточно велико. А поскольку цены на часы привязаны к доллару, то изменение курса влияет на увеличение нашей выручки в национальной валюте. В целом эти два фактора уравновешивают друг друга.

Сергей Миронов, основатель сети ресторанов и владелец бренда «Мясо&Рыба»:

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

— К сожалению, не наплевать. Это очень сильно влияет на цены поставщиков, на рынок труда, на мой бизнес и франчайзинг в целом. Нас лихорадит очень сильно, вынужденно работаем в убыток. Больше всего влияет волатильность. Сейчас надо срочно менять цены в меню, но никто не понимает насколько. Сделаешь это сегодня, а доллар поползет дальше, и рестораны будут опять в убытке. А поставщики либо уже резко подняли стоимость, либо боятся прогореть и вообще останавливают отгрузки некоторых продуктов. Было бы проще, если бы курс зафиксировался на каком-то уровне — хоть по 100 или по 120, но стабильно.

У нас нулевая безработица, зарплаты россиян и мигрантов давно сравнялись, но иностранцы обходятся дороже из-за оформления кучи документов, патентов и отдельных кадровиков для отслеживания всех процессов и оплат. В последнюю неделю их приток приостановился, некоторые не выходят на работу. Сейчас они начнут уезжать на родину или туда, где больше платят в долларах.

Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных казначеев:

Фото: Ассоциация корпоративных казначеев

— Существенный рост курса и волатильность негативно отражаются на бизнесе. Безусловно, курс влияет и на мою личную жизнь, поскольку я путешествую не только внутри страны и пользуюсь импортными товарами. Но такие моменты девальвации — это просто данность экономической специфики, в которой мы живем. Я принимаю ее как объективную реальность и рабочую ситуацию, поэтому не испытываю стресса. Опыт и профессионализм помогают подкорректировать стратегию и тактику как для компании, так и в собственной жизни.

Олег Жеребцов, генеральный директор фармацевтической компании Solopharm:

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Мне, конечно, не наплевать, поскольку, как у многих, у меня огромное количество веществ, материалов, продукции электроники, имеющих нероссийское происхождение, и не важно, где это делается. И у меня ощутимо снижается прибыль, а еще с ростом ключевой ставки увеличиваются расходы по кредитам. И большинству населения, что бы оно ни говорило, также будет не наплевать, когда оно увидит рост цен как следствие всей этой истории.

Огромное количество компаний нуждается в поставках комплектующих и сырья, не имеющих российского происхождения: от красок, электрики, эмбрионов для выращивания птиц до чего угодно — страна по-прежнему интегрирована в мировое пространство.

Елена Ханга, теле-, радиоведущая:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Мне было бы наплевать на курс рубля к валюте, но мне точно не плевать на рост цен. Еще можно смириться с тем, сколько рублей мне и другим россиянам потребуется для закупки валюты, необходимой для поездок по миру на отдых, лечение, в гости к родственникам. С этим еще как-то можно смириться, но вот сильно смущает, что курица и другие продукты и товары подорожали. Как и билеты на внутренние рейсы, и многое другое.

Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики «Победа»:

Фото: кадр из видео

— Безусловно, не наплевать. Российская экономика по-прежнему вплетена в мировую, и экспорт-импорт осуществляется через текущий курс валют. При курсе 100 рублей за доллар и выше нам требуется больше оборотных средств, чтобы закупать что-то за рубежом. Какао в России не растет, как и не производится многое оборудование. Порядка 60% себестоимости в российских товарах имеет валютную составляющую, и при текущем изменении курса рубля эта составляющая приведет к тому, что товар станет дороже.

Все это сказывается на потреблении, потому что покупательная способность населения падает. Как следствие, рынок сжимается, производитель ничего не расширяет и не закупает, оборотных средств не хватает, тут кассовые разрывы и так далее.

Но еще страшно, что идет подрыв доверия к национальной валюте, курс которой вот так «болтается». Есть надежда на здравые меры со стороны правительства и ЦБ, которые помогут изменить ситуацию. Чего точно не стоит делать, так это повышать ставки по кредитам, которые окончательно погубят и производителей, и торговцев.

Александр Долгов, основатель холдинга 20х80, владелец компаний «ЧебурекМи», LaserLove, SneakNFresh, экосистемы Postilla, кофеен Yellow Door, сети точек шаурмы «Сеньор Денер»:

Фото: Личный архив Александра Долгова

— Нет, я слежу за курсом доллара по двум причинам. Первая — ослабление рубля всегда влияет на рост цен, по которым нам продают товары поставщики. Например, в России нет фольгированного алюминия, из которого делается упаковка для проекта «ЧебурекМи». А так как мы продаем больше одного миллиона чебуреков в месяц, то ослабление рубля достаточно сильно влияет на стоимость упаковки.

Вторая причина — я сейчас нахожусь в Европе, и меня не покидает ощущение, что все подорожало. Вот в прошлом году доллар был 60–70 рублей, и пребывание россиян здесь можно было назвать комфортным. Сейчас ситуация иная, хотелось бы жить в более или менее стабильной валюте — 70–75 рублей за доллар. Считаю, что при таком курсе соотношение цен в Европе и России будет достаточно справедливым в текущем моменте.

Григорий Дудаш, генеральный директор и основатель сервиса подписки на автомобили The Mashina:

Фото: The Mashina

— Наш бизнес сильно связан с импортом — даже локализованная сборка автомобилей в реальности очень зависит от комплектующих из других стран. Поэтому сейчас на наших лицах часто вместо улыбки другие, менее приятные эмоции. Но не все так страшно, как может показаться обывателю. Временная волатильность рубля может, безусловно, повлиять на ценовую политику импортеров, но все-таки они ориентируются на средневзвешенные курсы — за квартал, за полугодие, что сглаживает колебания цен.

Игорь Сандлер, музыкальный продюсер, шоумен, издатель, радиоведущий:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Мне не наплевать на рубль и его курс, потому что чем он сильнее, тем сильнее страна и больше возможностей для россиян путешествовать по миру. Закрыта Европа, Америка, но мир громадный. Поэтому курс всех валют хотелось бы иметь стабильным, и пусть, к сожалению, большинство россиян не имеет загранпаспорта, но мне кажется, что они должны иметь возможность для путешествия по миру.

Россия громадная и прекрасная, и я ее очень люблю, но мир же намного больше, и хочется, чтобы наши люди его посмотрели, а к нам прилетали зарубежные гости. Сейчас для них все хорошо: они за валютные копейки получают кучу рублей, так пусть побольше о нас узнают хорошего.

Группа «Прямая речь»