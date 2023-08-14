Вакансии с низкой самооценкой

Одна из основных причин сложностей с заполнением вакансий на российском рынке труда — неконкурентные зарплаты. Об этом в ходе опроса hh.ru заявили сами работодатели. По их оценкам, также среди внутренних причин проблем с наймом — слабое развитие брендов компаний, завышенные требования к соискателям и непривлекательные условия труда. В том, что нехватка рабочих рук вызвана исключительно внешними факторами (геополитикой, недостатком специалистов с нужными навыками и демографической ситуацией), уверены только 22% работодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слабые по нынешним меркам зарплатные предложения технологичных производств вынуждают соискателей искать счастья в более динамично меняющихся отраслях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Слабые по нынешним меркам зарплатные предложения технологичных производств вынуждают соискателей искать счастья в более динамично меняющихся отраслях

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В опросе рекрутинговой платформы hh.ru приняли участие почти 500 представителей российских компаний, занимающих позиции гендиректоров (каждый десятый респондент), директоров по кадрам (38%), менеджеров по подбору персонала (25%), руководителей подразделений компании (20%). В исследовании поучаствовали и сторонние рекрутеры (2%).

Как следует из его результатов, две трети (65%) респондентов считают нынешний дефицит кадров фундаментальной проблемой рынка труда, которая ведет к росту стоимости трудового ресурса и к необходимости рациональной работы с ним. Наиболее остро нехватку работников ощущают компании сферы строительства и розничной торговли (по 78% абсолютно согласных с наличием такой проблем), а также представители тяжелой промышленности (69%). В добывающем секторе и сфере услуг для бизнеса эта доля немногим выше 60%. В IT-секторе абсолютно согласных с наличием проблемы заметно меньше — 47%.

Только 22% респондентов заявили, что считают причиной дефицита кадров на своих предприятиях исключительно внешние факторы: геополитическую напряженность (ее в целом отметили 64% в этой группе, чаще других такой ответ давали представители IT, розницы и производства), отсутствие специалистов с требуемыми навыками (55%; сферы добычи сырья, строительства и финансов), демографическую ситуацию (54%; розница и финансы).

Из внутренних причин плохой заполняемости рабочих мест работодатели в первую очередь назвали неконкурентный уровень зарплаты по своим вакансиям (44%). При этом, как отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина, медианный уровень предлагаемой зарплаты в целом по стране по всем специализациям в июле по сравнению с началом года вырос уже на 26%, до 58,3 тыс. руб. Ожидания по уровню зарплат самих соискателей выросли всего на 2%, до 57,4 тыс. руб.

На втором месте в перечне внутренних причин слабой заполняемости вакансий — недостаточное или вовсе отсутствующее развитие бренда компании (33% опрошенных), на третьем — завышенные требования к кандидату (27%). Также в топ-5 факторов, осложняющих наем, респонденты включили тяжелые или непривлекательные условия труда (25%), непривлекательность отрасли бизнеса компании в целом (18%).

По оценке Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, сейчас свои планы по найму могут осуществить только представители низкотехнологической группы промышленных предприятий (металлургия, производство кокса и нефтепродуктов, выпуск резиновых и пластмассовых изделий). Компании из средне- и высокотехнологических отраслей нанимают новых сотрудников уже с большим трудом. Например, производители машин и оборудования оказались аутсайдерами по уровню реализованности своих кадровых ожиданий.

Игорь Полевой из ЦМАКП отмечает, что, хотя за последние полгода в РФ выросла численность занятых, количество тех, кто работает на крупных и средних предприятиях, практически не изменилось (43,8 млн человек). «Можно предположить, что весь прирост числа работников пришелся на розницу, самозанятость и неформальный сектор, то есть промышленность, действительно, проигрывает в конкуренции за рабочие руки»,— говорит эксперт.

Анастасия Мануйлова