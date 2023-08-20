На вокзале в Курске ликвидирован пожар, возникший после удара беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожар на железнодорожном вокзале Курска, возникший в результате удара украинского беспилотника, ликвидирован. В результате атаки были ранены пять человек. Пострадали крыша вокзала, фасад и первая платформа. Взрывной волной были повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель.

Как уточнил Роман Старовойт в Telegram-канале, пожар на вокзале был ликвидирован в 3:46. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров. Их эвакуировали. Из пяти пострадавших, о которых губернатор сообщал ранее, двое отказались от медицинской помощи, трое были направлены для осмотра в Курскую областную больницу. После осмотра их отпустили домой.

«Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время»,— сообщил господин Старовойт. Он также уточнил, что в настоящее время вход и посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. До устранения последствий удара первая платформа будет закрыта, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ.

«Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтеры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда»,— добавил он.

Минобороны РФ также сообщило, что в ночь на 20 августа Украина предприняла попытку атаки беспилотником самолетного типа на Москву. Ведомство утверждает, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После атаки в московских аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничивали прием рейсов для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме.