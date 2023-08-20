В Пакистане 11 человек погибли при теракте

Исполняющий обязанности премьера Пакистана Анваар-уль-Хак Какар сообщил о гибели 11 рабочих во время теракта. Трагедия произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая граничит с Афганистаном.

«Решительно осуждаю этот бессмысленный акт насилия и проявляю солидарность с пострадавшими семьями»,— написал господин Какар в «X» (бывшая Twitter). Никакие подробности теракта не приводятся.

В конце июля в провинции Хайбер-Пахтунхва произошел крупнейший теракт последних лет. На митинге входящей в правящую коалицию партии «Джамиат Улема-и-Ислам» произошел взрыв. Погибли больше 50 человек, около 200 получили ранения.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Террористы взорвали «Собрание исламских богословов».

Леонид Уварчев