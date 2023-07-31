Террористы взорвали «Собрание исламских богословов»

Власти Пакистана расследуют крупнейший теракт последних лет, совершенный в приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрыв прогремел на митинге входящей в правящую коалицию партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских богословов»). Жертвами стали более 50 человек, около 200 получили ранения. Мегатеракт, совершенный смертником, стал сигналом о том, что на фоне надвигающихся выборов в борьбу пакистанских властей и оппозиции во главе с Имраном Ханом неожиданно вмешалась третья сила. Главный подозреваемый — запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции в Пакистане после теракта

Фото: Mohammad Sajjad / AP Сотрудники полиции в Пакистане после теракта

Фото: Mohammad Sajjad / AP

Взрыв, прогремевший в воскресенье в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, в городе Баджауре, на митинге партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских богословов»), пополнил список пакистанских терактов последних лет. На этот раз объектом нападения террориста-смертника стали не армия, полиция или высокопоставленные чиновники, а руководство радикальной исламистской партии, которая входит в правящую в Пакистане коалицию премьер-министра Шехбаза Шарифа.

Судя по всему, организаторы нападения планировали обезглавить «Собрание исламских богословов», ликвидировав его лидера Фазлура Рехмана, который был заявлен главным спикером на митинге, но в последний момент по личным обстоятельствам не приехал на встречу с партийными активистами.

Как стало известно в понедельник в ходе проводимого правоохранительными органами расследования, смертник с поясом шахида сумел беспрепятственно приблизиться вплотную к сцене, где сидели члены партийного руководства, и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва был убит глава регионального отделения «Собрания исламских богословов» Маулана Заиулла.

Общее число жертв теракта продолжало расти с каждым часом по мере того, как спасатели разгребали завалы. Как заявил в понедельник днем министр информации провинции Хайбер-Пахтунхва Фероз Джамал, в результате нападения «54 человека стали мучениками и около 200 получили ранения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны погибшей во время теракта в Пакистане

Фото: Mohammad Sajjad / AP Похороны погибшей во время теракта в Пакистане

Фото: Mohammad Sajjad / AP

До этого самый масштабный теракт в приграничной с Афганистаном северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва был совершен в 2014 году боевиками «Техрик-е Талибан Пакистан» (пакистанского движения «Талибан», запрещенного в РФ как террористическая организация). Тогда в результате атаки на школу в столице провинции городе Пешаваре были убиты 147 человек, большинство из них — дети.

Учитывая, что на этот раз была атакована партия, поддерживающая пакистанских и афганских талибов, остается неясным, какими были мотивы воскресного нападения.

В заявлении «Техрик-е Талибан Пакистан» отмечается, что взрыв на митинге был призван столкнуть друг с другом различные исламистские группировки. С отдельным заявлением выступил представитель афганских талибов Забиулла Муджахид, написавший в Twitter, что «такие преступления не могут иметь никакого оправдания».

С решительным осуждением теракта выступили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Шехбаз Шариф, а также их главный политический противник, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» экс-премьер Имран Хан.

Из исламских государств первым отреагировал Иран: МИД страны «решительно осудил» теракт в Баджауре и выразил соболезнования правительству и народу Пакистана. С «решительным осуждением очередной варварской вылазки экстремистов» выступил и МИД РФ.

Хотя ни одна группировка по состоянию на вечер понедельника не взяла на себя ответственность за теракт в Баджауре, полиция считает главным подозреваемым «Исламское государство», которое имеет свои лагеря как в Афганистане, так и в Пакистане.

Долгие годы ИГ боролось за влияние с группировками афганских и пакистанских талибов. Потом наступило затишье. А теперь, вероятно, ИГ могло выйти из тени, громко заявив о себе как о третьей силе в Пакистане в преддверии роспуска парламента и проведения в стране этой осенью всеобщих выборов.

При этом, например, пакистанский аналитик по вопросам безопасности Махмуд Шаг, которого процитировало агентство AP, обращает внимание на то, что в рядах «Техрик-е Талибан Пакистан» сложилось множество фракций и уже были случаи, когда рядовые члены группировки совершали атаки вопреки указаниям высшего руководства.

Так или иначе, в руководстве «Собрания исламских богословов» уже дали понять: у теракта есть явный политический подтекст. Как утверждают в партии, взрыв мог быть направлен на то, чтобы помешать их участию в грядущих выборах.

Сергей Строкань