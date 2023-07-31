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Коммерсантъ FM
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Террористы взорвали «Собрание исламских богословов»

В Пакистане расследуют крупный теракт на митинге

Власти Пакистана расследуют крупнейший теракт последних лет, совершенный в приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. Взрыв прогремел на митинге входящей в правящую коалицию партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских богословов»). Жертвами стали более 50 человек, около 200 получили ранения. Мегатеракт, совершенный смертником, стал сигналом о том, что на фоне надвигающихся выборов в борьбу пакистанских властей и оппозиции во главе с Имраном Ханом неожиданно вмешалась третья сила. Главный подозреваемый — запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Сотрудники полиции в Пакистане после теракта

Сотрудники полиции в Пакистане после теракта

Фото: Mohammad Sajjad / AP

Сотрудники полиции в Пакистане после теракта

Фото: Mohammad Sajjad / AP

Взрыв, прогремевший в воскресенье в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, в городе Баджауре, на митинге партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских богословов»), пополнил список пакистанских терактов последних лет. На этот раз объектом нападения террориста-смертника стали не армия, полиция или высокопоставленные чиновники, а руководство радикальной исламистской партии, которая входит в правящую в Пакистане коалицию премьер-министра Шехбаза Шарифа.

Судя по всему, организаторы нападения планировали обезглавить «Собрание исламских богословов», ликвидировав его лидера Фазлура Рехмана, который был заявлен главным спикером на митинге, но в последний момент по личным обстоятельствам не приехал на встречу с партийными активистами.

Как стало известно в понедельник в ходе проводимого правоохранительными органами расследования, смертник с поясом шахида сумел беспрепятственно приблизиться вплотную к сцене, где сидели члены партийного руководства, и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва был убит глава регионального отделения «Собрания исламских богословов» Маулана Заиулла.

Общее число жертв теракта продолжало расти с каждым часом по мере того, как спасатели разгребали завалы. Как заявил в понедельник днем министр информации провинции Хайбер-Пахтунхва Фероз Джамал, в результате нападения «54 человека стали мучениками и около 200 получили ранения».

Похороны погибшей во время теракта в Пакистане

Похороны погибшей во время теракта в Пакистане

Фото: Mohammad Sajjad / AP

Похороны погибшей во время теракта в Пакистане

Фото: Mohammad Sajjad / AP

До этого самый масштабный теракт в приграничной с Афганистаном северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва был совершен в 2014 году боевиками «Техрик-е Талибан Пакистан» (пакистанского движения «Талибан», запрещенного в РФ как террористическая организация). Тогда в результате атаки на школу в столице провинции городе Пешаваре были убиты 147 человек, большинство из них — дети.

Учитывая, что на этот раз была атакована партия, поддерживающая пакистанских и афганских талибов, остается неясным, какими были мотивы воскресного нападения.

В заявлении «Техрик-е Талибан Пакистан» отмечается, что взрыв на митинге был призван столкнуть друг с другом различные исламистские группировки. С отдельным заявлением выступил представитель афганских талибов Забиулла Муджахид, написавший в Twitter, что «такие преступления не могут иметь никакого оправдания».

С решительным осуждением теракта выступили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Шехбаз Шариф, а также их главный политический противник, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» экс-премьер Имран Хан.

Из исламских государств первым отреагировал Иран: МИД страны «решительно осудил» теракт в Баджауре и выразил соболезнования правительству и народу Пакистана. С «решительным осуждением очередной варварской вылазки экстремистов» выступил и МИД РФ.

Хотя ни одна группировка по состоянию на вечер понедельника не взяла на себя ответственность за теракт в Баджауре, полиция считает главным подозреваемым «Исламское государство», которое имеет свои лагеря как в Афганистане, так и в Пакистане.

Долгие годы ИГ боролось за влияние с группировками афганских и пакистанских талибов. Потом наступило затишье. А теперь, вероятно, ИГ могло выйти из тени, громко заявив о себе как о третьей силе в Пакистане в преддверии роспуска парламента и проведения в стране этой осенью всеобщих выборов.

Как лидер пакистанской оппозиции хочет вернуться во власть, но пока не выходит из судов

При этом, например, пакистанский аналитик по вопросам безопасности Махмуд Шаг, которого процитировало агентство AP, обращает внимание на то, что в рядах «Техрик-е Талибан Пакистан» сложилось множество фракций и уже были случаи, когда рядовые члены группировки совершали атаки вопреки указаниям высшего руководства.

Так или иначе, в руководстве «Собрания исламских богословов» уже дали понять: у теракта есть явный политический подтекст. Как утверждают в партии, взрыв мог быть направлен на то, чтобы помешать их участию в грядущих выборах.

Сергей Строкань

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