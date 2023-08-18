Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Внуково открыт для самолетов после атаки БПЛА на Москву

Воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов, сообщили ТАСС в авиаслужбах. Возобновил работу аэропорт Внуково, который закрывали из-за сбитого в центре Москвы беспилотника.

По данным «Яндекс Расписаний», по состоянию на 5:04 задержано 26 рейсов, восемь отменено. Во Внуково задержано 14 рейсов, отменено семь. В Домодедово задержано пять рейсов, отменен один. В Шереметьево задержано семь рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью сегодня, 18 августа, силами ПВО уничтожили беспилотник, его обломки упали в зоне Экспоцентра. Частично обрушилась стена одного из его павильонов. Минобороны РФ возложило ответственность на Украину.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...