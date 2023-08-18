Аэропорт Внуково открыт для самолетов после атаки БПЛА на Москву

Воздушное пространство Московского авиационного узла открыто для самолетов, сообщили ТАСС в авиаслужбах. Возобновил работу аэропорт Внуково, который закрывали из-за сбитого в центре Москвы беспилотника.

По данным «Яндекс Расписаний», по состоянию на 5:04 задержано 26 рейсов, восемь отменено. Во Внуково задержано 14 рейсов, отменено семь. В Домодедово задержано пять рейсов, отменен один. В Шереметьево задержано семь рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью сегодня, 18 августа, силами ПВО уничтожили беспилотник, его обломки упали в зоне Экспоцентра. Частично обрушилась стена одного из его павильонов. Минобороны РФ возложило ответственность на Украину.

Лаура Кеффер