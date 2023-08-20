Лада Дэнс выступила на сцене впервые после аварии

Певица Лада Дэнс впервые после ДТП приняла участие в концерте. Она вышла на сцену на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде. За артисткой следил медицинский персонал, сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

«Да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление»,— сказал господин Пудовкин «РИА Новости».

Лада Дэнс попала в ДТП с тремя автомобилями на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье 5 августа, помимо нее пострадали еще три человека. В результате аварии певица получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в госпиталь им. Бурденко, затем перевели в одну из частных клиник в Подмосковье. На прошлой неделе сообщалось, что артистка перенесла повторную операцию, она не могла разговаривать и самостоятельно передвигаться.

Леонид Уварчев