Дочь бенефициара «Нэфис косметикс» Ирека Богуславского требует с «Синергетик» 11 млрд рублей

Карина Богуславская, дочь бенефицира «Нэфис косметикс» (Казань, производит бытовую химию под брендами AOS, BiMax, Sorti, «Биолан», «Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ») и депутата Госдумы Ирека Богуславского, подала в Арбитражный суд Татарстана иск на 10,7 млрд руб. к производителю бытовой химии ООО «Синергетик» (Нижний Новгород, бренд Synergetic). Об этом сообщил «Интерфакс».

По сведениям агентства, иск был подан 16 августа.

Соответчиками заявлены татарстанские предприниматели Юрий Сергеев и Разиля Михайлова.

АО «Нэфис косметикс» заявлено как третье лицо.

«Синергетик» и «Нэфис косметикс» иск пока не комментировали.

ООО «Синергетик» основано в 2011 году. По данным ЕГРЮЛ на 18 августа 2023 года, единственным владельцем предприятия является зарегистрированный в 2019 году кипрский офшор Planet Synergetic CY Limited. Через него, по данным «Ведомостей», компанию контролируот Петром Маневич, Алексей Зюзин, Алексей Шатов и Алексей Коновалов. «Синергетик» в 2022 году увеличил выручку в 1,9 раза, до 11,9 млрд руб.

АО «Нэфис косметикс» является материнской компанией группы «Нэфис», в которую входит также Казанский жировой комбинат (в июне 2021 года к нему присоединены АО «Казанский маслоэкстракционный завод» и АО «Нэфис-биопродукт»). Согласно данным «Спарк-интерфакс», по итогам 2021 года основным акционером АО «Нэфис косметикс» являлась мать детей господина Богуславского Наталья Клячина с долей 26,35% акций. 19,99% — у его давнего партнера Дмитрия Самаренкина. Остальные крупные акционеры не раскрываются. Сам Ирек Богуславкий последний раз указывался как совладелец компании с пакетом 26,23% акций в отчете компании 2016 года. В настоящее время он находится под санкциями ЕС и США.

ГК «Нэфис» ранее сообщала, что по итогам 2022 года увеличила выручку на 4% — до 63,2 млрд руб. В том числе АО «Нэфис косметикс», согласно данным «Спарк-Интерфакс» получило выручку в 28,5 млрд рублей и чистую прибыль в 3,7 млрд руб.

После начала спецоперации РФ на Украине гендиректор АО «Нэфис косметикс» Дина Лаврикова заявляла об угрозе остановки производства жидких моющих средств в связи с прекращением поставок импортных компонентов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"